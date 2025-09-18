"Jesteś taka piękna. Taka piękna" - tak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump skomentował wyglądał księżnej Walii, Catherine. Trump razem ze swoją żoną Melanią przebywa w Wielkiej Brytanii z oficjalną wizytą państwową. Pierwsza para USA spotkała się w środę z brytyjskim monarchą królem Karolem III i jego żoną Kamilą oraz księciem Williamem i jego żoną księżną Kate.

Donald Trump podczas powitania z książęcą parą komplementował księżną Kate / Ian Vogler/Daily Mirror / East News

Donald Trump słynie z tego, że wiele kobiet określa mianem "pięknych". Nie inaczej było wczoraj. Tym razem amerykański prezydent nie mógł powstrzymać słów zachwytu nad urodą księżnej Walii Kate.

Druga historyczna wizyta państwowa prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii rozpoczęła się w środę w zamku Windsor, gdzie powitali go książę William i księżna Catherine.

Trump wysiadł z helikoptera, uniósł rękę w geście pozdrowienia i uścisnął dłoń Williama. Następnie, witając się z Catherine, uścisnął jej dłoń i powiedział: "Jesteś piękna. Taka piękna".

Brak reakcji ze strony księżnej Kate

Księżna Kate najwyraźniej nie zareagowała w żaden sposób. Wyciągnęła rękę, by uścisnąć dłoń pierwszej damy Melanii Trump, po czym cała czwórka ruszyła przez trawnik w kierunku króla Karola III i królowej Kamili.

Jak zaznaczono na oficjalnej stronie internetowej rodziny królewskiej, nie obowiązują żadne obowiązkowe kodeksy postępowania podczas spotkań z członkami rodziny królewskiej. Dodano, że wiele osób nadal chce "przestrzegać tradycyjnych form" - w przypadku mężczyzn jest to skinięnie głowy.

Zatem technicznie rzecz biorąc, Trump nie złamał protokołu królewskiego, komentując wygląd księżnej - wyjaśnia Justin Vovk, historyk zajmujący się sprawami rodziny królewskiej w Instytucie Studiów nad Koroną w Kanadzie.

"Naruszenie nieoficjalnych zasad dyplomacji osobistej"

Król Karol III i królowa Kamila oraz prezydent USA Donald Trump z żoną Melanią podczas bankietu / DOUG MILLS/AFP/East News / East News

Moim zdaniem było to jednak w pewnym sensie naruszeniem nieoficjalnych zasad dyplomacji osobistej - powiedział Vovk w wywiadzie dla CBC News.

Później w środę, podczas oficjalnego bankietu państwowego, Trump ponownie wspomniał o pojawieniu się Catherine, tym razem w swoim oficjalnym przemówieniu, które było transmitowane na cały świat.

Melania i ja jesteśmy zachwyceni, że możemy ponownie odwiedzić księcia Williama i zobaczyć Jej Królewską Wysokość Księżniczkę Catherine tak promienną, tak zdrową i tak piękną - powiedział, odczytując uroczyście z notatek. Catherine siedziała po jego prawej stronie.

"Przejaw złego smaku"

Słowa Trumpa padły podczas powitania z książęcą parą / IAN VOGLER/AFP/East News / East News

Trump ma zwyczaj wygłaszania tego typu komentarzy w publicznych, oficjalnych sytuacjach, prawdopodobnie myśląc, że jest czarujący lub że w ten sposób przełamuje lody - powiedział Vovk.

Ale to nieprofesjonalne - dodał - zwłaszcza podczas spotkań z członkami rodziny królewskiej, którzy przywykli do otrzymywania komentarzy na temat swojego wyglądu od opinii publicznej, ale nie od osób prywatnych, a już na pewno nie podczas formalnej wizyty państwowej, kiedy rolą monarchii jest pokazanie się z jak najlepszej strony.

To było bardzo niezręczne. Jest w tym tyle poziomów żenady - powiedział. Jak zareagować na coś takiego, żeby nie pogorszyć sytuacji i nie odebrać tego jako odrzucenia komplementu? - dodał.

Mimo wszystko, wygłaszanie tego typu komentarzy pod adresem członków rodziny królewskiej "po prostu nie jest mile widziane" - powiedział Vovk.

To po prostu przejaw złego smaku - powiedział. Myślę, że to naprawdę odzwierciedla różne style przywództwa, różne wartości i różnice kulturowe między kimś takim jak prezydent USA a tysiącletnią instytucją, taką jak brytyjska monarchia - dodał.

Trump uwielbia komentować wygląd innych

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Trump wypowiada się, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, na temat czyjegoś wyglądu. Wcześniej opisał księcia Williama jako "przystojnego mężczyznę" i "bardzo przystojnego".

Tego typu komplementy, zwłaszcza te dotyczące kobiet, spotykały się z mieszanymi reakcjami. W zeszłym miesiącu spotkał się z krytyką za swoje komentarze na temat rzeczniczki prasowej Białego Domu Karoline Leavitt, zachwycając się "tą twarzą" i "tymi ustami, sposobem, w jaki się poruszają".

Również w sierpniu, podczas spotkania w Białym Domu, zdawał się mówić do włoskiej premier Giorgii Meloni: "Wyglądasz fantastycznie". W czerwcu, podczas podpisywania porozumienia pokojowego między Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą, nazwał reporterkę w Gabinecie Owalnym "piękną" i dodał: "Chciałbym mieć więcej takich reporterów jak ty".

W październiku ubiegłego roku podczas spotkania z mieszkańcami nazwał senator stanu Alabama Katie Britt "niesamowicie atrakcyjną".

W 2017 roku, podczas wizyty państwowej we Francji, skomentował sylwetkę pierwszej damy Brigitte Macron, mówiąc: "Jest pani w świetnej formie", a następnie zwracając się do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, dodał: "Ona jest w świetnej formie fizycznej".