Podejrzani przyznali się do winy

Po zatrzymaniu wszyscy podejrzani przyznali się do winy. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostały skonfiskowane przez służby.

Egipskie prawo przewiduje do siedmiu lat więzienia oraz grzywnę w wysokości 2 milionów funtów egipskich (około 35 tysięcy euro) za zniszczenie antyków. W przypadku kradzieży w celu przemytu grozi nawet dożywotnie więzienie.