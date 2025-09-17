Cztery osoby zostały aresztowane przez brytyjską policję po tym, jak na zamku w Windsorze przed wizytą Donalda Trumpa wyświetlono wizerunki prezydenta USA i zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Dziś Trump spotka się z królem Karolem III.

Prezydent USA Donald Trump, wraz z małżonką Melanią, spotka się w środę z królem Karolem III i królową Kamilą na zamku Windsor. Obie pary zobaczą paradę królewskich powozów, a wieczorem wezmą udział w uroczystym bankiecie wydanym na cześć Trumpa.

Wizycie amerykańskiego przywódcy towarzyszą protesty aktywistów z grupy "Stop Trump". Według nich prezydent USA jest "rasistowskim autorytarnym przywódcą podżegającym do prowadzenia wojen". Zarzucają mu także "ograniczenie praw mniejszości i praw kobiet" oraz "zaniechanie działań mających na celu ochronę środowiska i klimatu".

"Dla Jeffa, jesteś największy!"

Już w poniedziałek protestujący przeciwko wizycie amerykańskiego prezydenta rozwinęli w pobliżu zamku w Windsorze ogromny baner ze zdjęciem Trumpa i Epsteina. Później wyświetlili kilka zdjęć tych obecnego prezydenta USA i nieżyjącego już miliardera na jednej z wież zamku. Pojawił się m.in. napis: "Dla Jeffa, jesteś największy!".

Policja poinformowała, że aresztowała cztery osoby w związku z nielegalną projekcją.  

Sprawa rzekomej kartki urodzinowej

Demokraci z Izby Reprezentantów USA w zeszłym tygodniu upublicznili kartkę urodzinową, którą Trump rzekomo napisał do Epsteina ponad 20 lat temu. Biały Dom zaprzecza, by była ona autentyczna. 

Kartka została również wyświetlona na zamku. Towarzyszyły jej zdjęcia ofiar Epsteina, fragmenty wiadomości o sprawie i raporty policyjne.

Trump przyjaźnił się z Epsteinem jeszcze przed objęciem urzędu prezydenta, ale pokłócił się z byłym finansistą na kilka lat przed jego śmiercią w więzieniu w 2019 r.

W liście urodzinowym znajdował się tekst rzekomego dialogu między Trumpem a Epsteinem, w którym Trump nazywa go "kumplem" i mówi: "Oby każdy dzień był kolejnym cudownym sekretem". Tekst widnieje na szkicu sylwetki nagiej kobiety.

Trump jest pierwszym przywódcą dwukrotnie przyjętym przez brytyjskich monarchów w ramach wizyty państwowej z pełnym ceremoniałem. Do pierwszej wizyty Trumpa doszło w 2019 r. za panowania królowej Elżbiety II.