Cztery osoby zostały aresztowane przez brytyjską policję po tym, jak na zamku w Windsorze przed wizytą Donalda Trumpa wyświetlono wizerunki prezydenta USA i zmarłego przestępcy seksualnego Jeffreya Epsteina. Dziś Trump spotka się z królem Karolem III.

Już w poniedzałek przez zamkiem protestujący rozwinęli gigantyczny baner ze zdjęciem Trumpa i Epsteina / AFP/EAST NEWS

Prezydent USA Donald Trump, wraz z małżonką Melanią, spotka się w środę z królem Karolem III i królową Kamilą na zamku Windsor. Obie pary zobaczą paradę królewskich powozów, a wieczorem wezmą udział w uroczystym bankiecie wydanym na cześć Trumpa.

Wizycie amerykańskiego przywódcy towarzyszą protesty aktywistów z grupy "Stop Trump". Według nich prezydent USA jest "rasistowskim autorytarnym przywódcą podżegającym do prowadzenia wojen". Zarzucają mu także "ograniczenie praw mniejszości i praw kobiet" oraz "zaniechanie działań mających na celu ochronę środowiska i klimatu".

"Dla Jeffa, jesteś największy!"

Już w poniedziałek protestujący przeciwko wizycie amerykańskiego prezydenta rozwinęli w pobliżu zamku w Windsorze ogromny baner ze zdjęciem Trumpa i Epsteina. Później wyświetlili kilka zdjęć tych obecnego prezydenta USA i nieżyjącego już miliardera na jednej z wież zamku. Pojawił się m.in. napis: "Dla Jeffa, jesteś największy!".

Policja poinformowała, że aresztowała cztery osoby w związku z nielegalną projekcją.