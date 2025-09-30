"Od tej pory naszą jedyną misją będzie prowadzenie wojny i przygotowywanie się do wojny" - powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth podczas przemówienia do setek generałów w bazie w Quantico pod Waszyngtonem. Ogłosił wprowadzenie nowych standardów sprawności i wyglądu w wojsku (koniec z brodami i długimi włosami) i zakończenie „politycznej poprawności”. Instruktorzy będą mogli stosować przemoc fizyczną wobec rekrutów w granicach prawa. Hegseth zwrócił się również do wrogów USA, mówiąc: FAFO. Co oznacza ten zwrot?
Hegseth poświęcił swoje przemówienie, na które zwołano setki generałów stacjonujących na całym świecie, na ogłoszenie dziesięciu nowych dyrektyw dla wojska, które jego zdaniem mają naprawić dekady "głupiej" polityki i politycznej poprawności.
Od tej chwili jedyną misją nowo odrodzonego Departamentu Wojny jest prowadzenie wojny, przygotowywanie się do niej i przygotowywanie się do zwycięstwa. Będziemy nieustępliwi i bezkompromisowi w tym dążeniu. Nie dlatego, że chcemy wojny. Nikt tutaj nie chce wojny, ale dlatego, że kochamy pokój - powiedział Pete Hegseth.
Generałom i admirałom powiedział też, że jeśli jego słowa nie poruszą ich serc, powinni zrezygnować.
Hegseth mówiąc w swoim przemówieniu o etosie wojownika, zwrócił się także do wrogów USA.
Jego przekaz był krótki, poza światem anglosaskim trudny do rozszyfrowania.
Do naszych wrogów: FAFO - powiedział Hegseth, literując każdą część tego skrótowca.