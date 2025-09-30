Jak wyjaśnia Paweł Żuchowski, waszyngtoński korespondent RMF FM, FAFO to skrót od frazy "Fu** Around and Find Out".

"Używa się go w sytuacjach, gdy ktoś ryzykuje, prowokuje lub lekceważy konsekwencje swoich działań - i w końcu przekonuje się o skutkach na własnej skórze. Można to rozumieć jako: ‘Chcesz próbować? To spróbuj, ale sam się przekonasz, co się stanie’. Można powiedzieć, że to takie nasze: ‘Nie strasz, nie strasz, bo się ze***sz’" - wyjaśnił na platformie X korespondent RMF FM.

"Koniec z facetami w sukienkach. Skończyliśmy z tym g..."

Pod wieloma względami ta przemowa dotyczy naprawy dekad rozkładu, częściowo widocznego, częściowo ukrytego. Zbyt długo awansowaliśmy zbyt wielu umundurowanych dowódców z niewłaściwych powodów, ze względu na ich rasę, parytety płci (...). Przywódcy polityczni obrali zły kierunek i zbłądziliśmy. Staliśmy się ministerstwem "woke", ale już nigdy więcej. Koniec z miesiącami tożsamości, różnorodnością w biurach, facetami w sukienkach (...). Skończyliśmy z tym g... - dodał.

Hegseth ogłosił wprowadzenie nowych standardów obowiązujących wszystkich żołnierzy, w tym generałów - będą testy sprawności, sprawdzanie wagi i wzrostu dwa razy rocznie, ujednolicenie standardów dla kobiet i mężczyzn.

Nie chcę, aby mój syn służył u boku grubych żołnierzy, którzy są w złej formie, lub w jednostce bojowej z kobietami, które nie spełniają tych samych standardów fizycznych co mężczyźni, lub z żołnierzami, którzy nie są w pełni biegli w posługiwaniu się przydzieloną im bronią lub wykonywaniu zadań, lub pod dowódcą, który był pierwszy, ale nie najlepszy - wyjaśnił.

Zapowiedział też zmianę standardów wyglądu - pozbycie się bród i długich włosów oraz "powierzchownego indywidualnego wyrazu" - oraz odejście od zwalczania "fali" i nękania w wojsku.

Dajemy instruktorom możliwość zaszczepiania zdrowego strachu u nowych rekrutów, zapewniając, że wykształcą przyszłych wojowników - powiedział Hegseth. Jak zapowiedział, oznacza to, że instruktorzy będą mogli stosować przemoc fizyczną wobec żołnierzy w granicach prawa.

"Dzień wyzwolenia dla wojowników"

Minister ogłosił również rozluźnienie "politycznie poprawnych" zasad prowadzenia walki (rules of engagement).

Rozwiązujemy ręce naszym żołnierzom, aby mogli zastraszać, demoralizować i zabijać wrogów naszego kraju. Koniec z poprawnymi politycznie zasadami walki, tylko zdrowy rozsądek, maksymalna skuteczność i swoboda dla wojowników - powiedział.

Hegseth oznajmił, że nowe zmiany oznaczają "dzień wyzwolenia" dla wojowników, zapowiedział zwolnienia tych, którzy przyczyniali się do dotychczasowej polityki, i wezwał tych, którym nie podobają się jego słowa, do złożenia rezygnacji.