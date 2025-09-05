​Prezydent USA Donald Trump reaguje na decyzję Komisji Europejskiej o karze dla koncernu Google za złamanie prawa antymonopolowego. Amerykański przywódca zapowiedział, że nie będzie tolerował "dyskryminacyjnych" działań ze strony Brukseli.

Donald Trump zareagował na decyzję Komisji Europejskiej wobec koncernu Google / WILL OLIVER / POOL / PAP

Trump ostrzega Unię. "Moja administracja nie będzie tego tolerować"

Prezydent Stanów Zjednoczonych ostrzegł Unię Europejską za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Europa 'uderzyła' dziś w kolejną wielką amerykańską firmę, Google, grzywną w wysokości 3,5 miliarda dolarów, praktycznie zabierając pieniądze, które w przeciwnym razie trafiłyby do amerykańskich inwestycji i miejsc pracy. To w dodatku do wielu innych kar i podatków, które nałożono przeciwko Google i innym Amerykańskim Firmom Technologicznym w szczególności" - napisał amerykański przywódca.

"To bardzo niesprawiedliwe i amerykański podatnik tego nie toleruje! Jak już wcześniej wspomniałem, moja administracja NIE pozwoli na utrzymanie tych dyskryminacyjnych działań" - ocenił.

Donald Trump przywołał również przykład grzywien dla koncernu Apple, twierdząc, że firma powinna otrzymać pieniądze z powrotem.

"Nie możemy pozwolić, aby to spotkało genialną i bezprecedensową amerykańską pomysłowość, a jeśli tak się stanie, będę zmuszony wszcząć postępowanie na podstawie sekcji 301 w celu unieważnienia niesłusznych kar nałożonych na te amerykańskie firmy płacące podatki" - zapowiedział, przywołując przepis ustawy o handlu z 1974 r., który pozwala prezydentowi na nałożenie ceł odwetowych lub innych barier handlowych za dyskryminacyjne lub nieuczciwe praktyki handlowe.

Decyzja Komisji Europejskiej ws. koncernu Google

Wpis Trumpa jest reakcją na piątkowe ogłoszenie Komisji Europejskiej o nałożeniu 2,95 mld euro kary na Google w związku z naruszeniem prawa antymonopolowego UE, o którym pisaliśmy TUTAJ. Gigant - w ocenie Komisji Europejskiej - faworyzował własną technologię reklamową w stosunku do innych rozwiązań oferowanych przez konkurencję. Google zapowiedział odwołanie od decyzji KE.

Do decyzji Komisji Europejskiej doszło tuż po tym, jak sąd federalny w Waszyngtonie zasądził stosunkowo łagodną karę w podobnej sprawie antymonopolowej przeciwko Google (dotyczyła ona pozycji monopolisty w obszarze wyszukiwarek internetowych), odrzucając wniosek władz USA, by w ramach kary koncern był zmuszony do sprzedaży przeglądarki Chrome lub systemu operacyjnego Android. Przeciwko firmie w USA nadal toczy się jednak proces dotyczący praktyk Google w obszarze reklam internetowych.

W czwartek szef koncern Sundar Pichai był jednym z gości na kolacji w Białym Domu dla szefów technologicznych gigantów. Podczas kolacji Trump pochlebnie wypowiadał się o wyroku sądu, a winą za złożenie pozwu obarczył swojego poprzednika.

Zakończenie toczącego się od 2021 r. postępowania KE i decyzja o karze następują w momencie dużych napięć pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą wokół unijnych regulacji cyfrowych. Niedawno prezydent Donald Trump zagroził cłami i ograniczeniem dostępu do zaawansowanych amerykańskich technologii państwom, które stosują cyfrowe podatki lub regulacje.