Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w czwartek w swoich mediach społecznościowych, że wszyscy nabywcy irańskiej ropy zostaną objęci wtórnymi sankcjami.

Donald Trump / PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL / PAP/EPA

"Wszystkie zakupy irańskiej ropy naftowej lub produktów petrochemicznych muszą zostać natychmiast wstrzymane!" - napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social. Każdy, kto "kupi JAKĄKOLWIEK ILOŚĆ ROPY (...) od Iranu, będzie podlegać natychmiastowym sankcjom wtórnym. Nie będzie im wolno prowadzić interesów ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w żadnej formie" - ostrzegł.

AP przypomniała, że z danych opublikowanych jesienią ubiegłego roku przez instytucje monitorujące ruch tankowców wynika, iż odbiorcą "90 proc. irańskiej ropy" były w 2023 r. Chiny.

W lutym Trump przywrócił kampanię "maksymalnej presji" na Iran, której celem jest doprowadzenie do całkowitego zatrzymania eksportu irańskiej ropy, co miałoby doprowadzić do rezygnacji Teheranu z budowy broni jądrowej.

Agencja Reutera, powołując się na branżowych analityków, zauważyła, że aby skutecznie zlikwidować eksport irańskiej ropy, Stany Zjednoczone musiałyby nałożyć sankcje wtórne na podmioty takie jak chińskie banki, które ułatwiają zakup irańskiej ropy.