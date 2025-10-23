Na toruńskiej Winnicy, w samym sercu obszaru Natura 2000, powstanie niemal 80-metrowy wieżowiec. Decyzja ta zapadła mimo licznych protestów lokalnej społeczności i organizacji ekologicznych, które od miesięcy alarmują o możliwych negatywnych konsekwencjach dla środowiska naturalnego. Wojewoda kujawsko-pomorski oficjalnie odmówił stwierdzenia nieważności decyzji prezydenta miasta, otwierając tym samym drogę do realizacji inwestycji.
- W Toruniu planowana jest budowa zespołu budynków mieszkalnych, w tym 78-metrowego 25-piętrowego wieżowca oraz dwóch mniejszych bloków, tuż obok mostu gen. Elżbiety Zawackiej.
- Inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły, co wywołało protesty ekologów i stowarzyszeń, którzy obawiają się zniszczenia cennego ekosystemu i zagrożeń dla rzadkich gatunków ptaków.
- Wojewoda kujawsko-pomorski odrzucił jednak wniosek o unieważnienie decyzji pozwalającej na budowę.
Projekt SKY CT zakłada budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w tym 78-metrowego wieżowca o 25 kondygnacjach oraz dwóch mniejszych, sześciokondygnacyjnych bloków. Całość ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie mostu gen. Elżbiety Zawackiej, na terenie objętym ochroną w ramach programu Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły.
Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana przez prezydenta Torunia 7 kwietnia 2025 roku. Stowarzyszenie "Wolna Winnica" oraz Fundacja Zielone Kujawy złożyły wniosek do wojewody o stwierdzenie jej nieważności, wskazując na poważne zagrożenia dla lokalnej przyrody i niezgodność inwestycji z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.