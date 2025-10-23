Wojewoda: Decyzja zgodna z prawem

Po przeprowadzeniu postępowania wojewoda kujawsko-pomorski nie uwzględnił zarzutów społeczników. Jak poinformowała rzeczniczka prasowa wojewody Natalia Szczerbińska, "w wyniku przeprowadzonego postępowania wydana została odmowa stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Torunia".

W uzasadnieniu podkreślono, że większość zarzutów dotyczyła postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie samego pozwolenia na budowę. W niniejszym postępowaniu możliwe byłoby uwzględnienie jedynie zarzutów dotyczących niezgodności pozwolenia na budowę z ustaleniami decyzji środowiskowej i przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. W tym kontekście wszelkie zarzuty dotyczące nierzetelności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, jak również ewentualne nieprawidłowości w postępowaniu zakończonym decyzją Prezydenta Miasta Torunia z 2 listopada 2022 roku o środowiskowych uwarunkowaniach nie stanowią podstawy do stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę - wskazała Szczerbińska.

Dodała również, że "porównanie projektu budowlanego i projektu zagospodarowania z ustaleniami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje, że projekty te spełniają warunki określone w decyzji środowiskowej".

Społeczność: To zagrożenie dla przyrody i ludzi

Przeciwnicy inwestycji nie kryją rozczarowania. Wskazują, że planowana zabudowa radykalnie zmieni charakter tej części miasta, a przede wszystkim może mieć katastrofalny wpływ na lokalny ekosystem.

Sprzeciwiamy się tej intensywnej zabudowie chronionego obszaru, na którym do tej pory istniała jedynie niska zabudowa jednorodzinna. Dolina Dolnej Wisły stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej, występują tu rzadkie gatunki wpisane na polską czerwoną listę ptaków zagrożonych wyginięciem. Istnieje mnóstwo opracowań, które opisują kolizje ptaków z wysokimi budynkami, a żadne zabezpieczenia powierzchni szklanych nie są w pełni wystarczające z uwagi na różne warunki atmosferyczne, np. mgły - powiedziała Joanna Żuchowska ze Stowarzyszenia Wolna Winnica.

Działacze społeczni zwracają również uwagę na zagrożenia związane z gospodarką wodną. Budowa na terenie, gdzie są wody podziemne pod wysokim ciśnieniem i osuszanie tej ziemi, gdy w Polsce od lat panuje susza hydrologiczna, jest działaniem na szkodę społeczeństwa - alarmuje Żuchowska.

Decyzje zapadały w cieniu pandemii

Proces planowania inwestycji rozpoczął się pod koniec 2022 roku, kiedy prezydentem miasta nie był jeszcze Paweł Gulewski. Dwa lata wcześniej Rada Miasta Torunia podjęła decyzję o uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części Winnicy - przypomina rzecznik urzędu miasta Marcin Centkowski. Warto jednak dodać, że Gulewski był wówczas wiceprezydentem odpowiedzialnym za Miejską Pracownię Urbanistyczną, która przygotowała plan dla rady miasta. Uchwalanie odbywało się w trybie zdalnym, w trakcie pandemii, co - jak twierdzą niektórzy radni - mogło wpłynąć na transparentność procesu.

Protestujący wielokrotnie apelowali do władz miasta o negocjacje z właścicielem terenu i zamianę działki na inną, by nie dopuścić do zabudowy obszaru Natura 2000. Władze miasta twierdzą jednak, że taka zamiana nie jest możliwa, a ewentualne zablokowanie inwestycji mogłoby skutkować koniecznością wypłaty wielomilionowych odszkodowań.

Budynek na Winnicy ma być pierwszym w Toruniu "drapaczem chmur".