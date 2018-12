Trumna z ciałem 41 prezydenta Stanów Zjednoczonych George’a H.W. Busha po przylocie na pokładzie samolotu rządowego z Houston w Teksasie do bazy wojskowej Andrews pod Waszyngtonem została przetransportowana na Kapitol.

Trumna została wystawiona na Kapitolu / JONATHAN ERNST / POOL / PAP/EPA

Trumna, której w podróży z Houston towarzyszył najstarszy syn zmarłego prezydenta, były 43 prezydent USA George W. Bush wraz z rodziną, została powitana w bazie Andrews przez poczet honorowy złożony z przedstawicieli wszystkich sił zbrojnych.





George W. Bush i jego żona Laura Bush / Win McNamee / POOL / PAP/EPA



Po ceremonii powitania kawalkada z trumną prezydenta przejechała na Kapitol, gdzie odbędzie się ceremonia żałobna.



Głównym mówcą uroczystości żałobnych na Kapitolu, która zgromadziła wszystkich żyjących członków gabinetu prezydenta George H. W. Busha, sędziów Sądu Najwyższego, waszyngtońską elitę i korpus dyplomatyczny, będzie wiceprezydent Mike Pence. Prezydenta Donalda Trumpa reprezentuje pierwsza dama Melania Trump.





Zmarł w wieku 94 lat



Prezydent George Herbert Walker Bush, 41 prezydent Stanów Zjednoczonych, a wcześniej wiceprezydent w administracji prezydenta Ronalda Reagana, zmarł w ubiegły piątek (w sobotę czasu polskiego) w wieku 94 lat.



Państwowe uroczystości żałobne w stanie Teksas i w amerykańskiej stolicy są pierwszymi takimi uroczystościami od czasu pogrzebu w roku 2006 prezydenta Geralda Forda. Będzie to 34 pogrzeb państwowy w historii Stanów Zjednoczonych.



Prezydent Donald Trump ogłosił dzień 5 grudnia dniem żałoby narodowej i nakazał opuszczenie flagi amerykańskiej na budynkach rządowych do połowy masztu na 30 dni. Tym dniu wszystkie instytucje rządu federalnego, włącznie z urzędami pocztowymi, będą zamknięte.



Trumna z ciałem 41 prezydenta będzie wystawiona na widok publiczny w Rotundzie głównej siedziby Kongresu. Amerykanie będą mogli składać hołd prezydentowi od godz. 19.30 czasu miejscowego w poniedziałek (01.30 w nocy we wtorek czasu polskiego) do godz. 08.45 czasu miejscowego (14.30 czasu polskiego) w środę.







W środę trumna z ciałem George’a H.W. Busha zostanie przewieziona z Kapitolu do Narodowej Katedry Kościoła Episkopalnego, gdzie o godz. 11.00 czasu miejscowego (17.00 czasu polskiego) rozpocznie się nabożeństwo i główne uroczystości żałobne.



Udział w uroczystościach żałobnych w katedrze weźmie udział 45 prezydent USA Donald Trump wraz z pierwszą damą Melanią Trump oraz przedstawiciele rządów innych krajów, dyplomaci i najbliżsi zmarłego prezydenta.



W uroczystościach żałobnych w Waszyngtonie weźmie udział także prezydent RP Andrzej Duda i były prezydent Lech Wałęsa.



41 prezydent Stanów Zjednoczonych zostanie pochowany w czwartek ok. godziny 17.00 czasu miejscowego ( 23.00 czasu polskiego) na terenie prezydenckiej biblioteki swojego imienia w College Station w Teksasie, obok swojej zmarłej w kwietniu br. żony Barbary Bush i córki Robin, która zmarła na białaczkę w 1953 r. w wieku zaledwie 3 lat.



(mn)