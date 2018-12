Prezydent Andrzej Duda uda się we wtorek do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha - poinformował w poniedziałek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Prezydent Andrzej Duda / Andrzej Grygiel /PAP

