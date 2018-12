"Biuro Lecha Wałęsy zwróciło się z prośbą do Pałacu Prezydenckiego o pomoc w organizacji wyjazdu na pogrzeb ś.p. Prezydenta USA George’a H.W. Busha. O 15.00 Prezydent RP Andrzej Duda przychylił się do tej prośby i przed 20.00 uzgodniono szczegóły lotu" - napisał na Twitterze prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Udział w uroczystościach żałobnych w Waszyngtonie zapowiedział także prezydent Andrzej Duda. George H.W. Bush, w latach 1989-1993 prezydent USA, a wcześniej wiceprezydent w administracji Ronalda Reagana, zmarł w piątek wieczorem w wieku 94 lat.

Na zdjęciu archiwalnym z 05.07.1992 roku prezydent USA George H.W. Bush (P) i prezydent RP Lech Wałęsa (L) w Warszawie / PAP

"Wydarzenia" Polsatu poinformowały w poniedziałek, że Lech Wałęsa dostał zaproszenie na uroczystości pogrzebowe byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a H.W. Busha. Jak podano, Wałęsa poprosił Kancelarię Prezydenta i MSZ o pomoc w zorganizowaniu podróży. Prośbę wysłał w poniedziałek przed południem.





George H. W. Bush zostanie pochowany z honorami państwowymi po kilkudniowych uroczystościach żałobnych w Waszyngtonie i w stanie Teksas. Środa 5 grudnia ma być w USA dniem żałoby narodowej.



Trumna z ciałem George'a H.W. Busha zostanie wystawiona na widok publiczny w rotundzie pod kopułą Kapitolu od godz. 19.30 czasu miejscowego w poniedziałek (01:30 w nocy we wtorek w Polsce) do godz. 8.45 czasu miejscowego (godz. 14.30 w Polsce) we wtorek. Jest to zaszczyt zarezerwowany tylko dla najwybitniejszych obywateli USA; dotychczas dostąpiło go niewiele ponad 30 osób.



W środę trumna ze zwłokami George’a H.W. Busha zostanie przewieziona z Kapitolu do Narodowej Katedry Kościoła Episkopalnego, gdzie o godz. 11 czasu miejscowego (godz. 17 w Polsce) rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Udział w nim weźmie prezydent USA Donald Trump z małżonką, przedstawiciele rządów, dyplomaci i najbliżsi zmarłego.



