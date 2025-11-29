"Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży wizytę w Paryżu 1 grudnia i spotka się z francuskim przywódcą Emmanuelem Macronem" - podał w sobotę Pałac Elizejski. Poprzednią wizytę Zełenski złożył we Francji dwa tygodnie temu, 17 listopada.

Prezydent Zełenski we Francji 17 listopada 2025 / CHRISTOPHE ENA/AFP/East News / East News

1 grudnia Wołodymyr Zełenski spotka się z Emmanuelem Macronem we Francji.

Prezydenci mają rozmawiać na temat warunków trwałego pokoju dla atakowanej przez Rosję Ukrainy.

Spotkanie będzie pokłosiem z niedawnych negocjacji w Genewie, gdzie omawiano i modyfikowano amerykański 28-punktowy plan pokojowy, który komentatorzy nazywali "pisanym na Kremlu".

Francuskie media piszą, że Zełenski stoi obecnie przed największymi wyzwaniami militarnymi i politycznymi od początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku.

"Prezydenci będą rozmawiać, w związku z ostatnimi negocjacjami w Genewie, o warunkach sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy oraz o amerykańskim planie pokojowym" - podał w sobotę Pałac Elizejski.

Dziennik "Le Figaro", zapowiadając wizytę Zełenskiego, komentuje, że "ukraiński prezydent znalazł się obecnie w najtrudniejszej sytuacji militarnej i politycznej od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na jego kraj w lutym 2022 roku".

Plan pokojowy dla Ukrainy

W poprzednią niedzielę, 24 listopada, w Genewie odbyły się rozmowy delegacji USA i Ukrainy , poświęcone porozumieniu, bazującemu na 28-punktowym planie, który miał zostać opracowany przez przedstawicieli przywódców USA i Rosji - Steve’a Witkoffa i Kiriłła Dmitrijewa.