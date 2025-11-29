"Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złoży wizytę w Paryżu 1 grudnia i spotka się z francuskim przywódcą Emmanuelem Macronem" - podał w sobotę Pałac Elizejski. Poprzednią wizytę Zełenski złożył we Francji dwa tygodnie temu, 17 listopada.
- 1 grudnia Wołodymyr Zełenski spotka się z Emmanuelem Macronem we Francji.
- Prezydenci mają rozmawiać na temat warunków trwałego pokoju dla atakowanej przez Rosję Ukrainy.
- Spotkanie będzie pokłosiem z niedawnych negocjacji w Genewie, gdzie omawiano i modyfikowano amerykański 28-punktowy plan pokojowy, który komentatorzy nazywali "pisanym na Kremlu".
- Francuskie media piszą, że Zełenski stoi obecnie przed największymi wyzwaniami militarnymi i politycznymi od początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 roku.
- Bądź na bieżąco. Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl.
W poniedziałek Wołodymyr Zełenski spotka się z Emmanuelem Macronem. "Prezydenci będą rozmawiać, w związku z ostatnimi negocjacjami w Genewie, o warunkach sprawiedliwego i trwałego pokoju dla Ukrainy oraz o amerykańskim planie pokojowym" - podał w sobotę Pałac Elizejski.
Dziennik "Le Figaro", zapowiadając wizytę Zełenskiego, komentuje, że "ukraiński prezydent znalazł się obecnie w najtrudniejszej sytuacji militarnej i politycznej od rozpoczęcia przez Rosję inwazji na jego kraj w lutym 2022 roku".
W poprzednią niedzielę, 24 listopada, w Genewie odbyły się rozmowy delegacji USA i Ukrainy, poświęcone porozumieniu, bazującemu na 28-punktowym planie, który miał zostać opracowany przez przedstawicieli przywódców USA i Rosji - Steve’a Witkoffa i Kiriłła Dmitrijewa.
Jak wynika z relacji członków ukraińskiej delegacji, w tym m.in. szefa Narodowej Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, Rustema Umierowa, wypracowany projekt dokumentu odzwierciedla kluczowe kwestie z punktu widzenia interesów narodowych Ukrainy. "Nasze delegacje osiągnęły porozumienie co do kluczowych warunków porozumienia omawianych w Genewie" – napisał po rozmowach Umierow na portalu X.