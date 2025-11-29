Ukraińska delegacja, z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustemem Umierowem na czele, udała się na rozmowy do USA - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Zadanie jest jasne: szybkie i konkretne przygotowanie działań mających na celu zakończenie wojny” – zaznaczył w mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Ukraiński prezydent przekazał, że jego kraj kontynuuje konstruktywną współpracę z USA. "Oczekujemy, że wyniki spotkań w Genewie zostaną teraz sfinalizowane w Stanach Zjednoczonych" - napisał Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, "Ukraina działa na rzecz godnego pokoju".

Rustem Umierow napisał w mediach społecznościowych, że ukraińska delegacja, której przewodzi, chce doprowadzić do "osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju".

"Rano rozmawiałem z prezydentem Ukrainy: poinformowałem go o stanie przygotowań, kluczowych stanowiskach i oczekiwanych wynikach kolejnego etapu negocjacji" - relacjonował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Podróż została ogłoszona dzień po tym, jak w piątek ukraińskie służby antykorupcyjne przeszukały w związku z aferą korupcyjną kijowskie mieszkanie Andrija Jermaka - szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, a zarazem przewodniczącego ukraińskiej delegacji na rozmowy w sprawie zakończenia wojny. Tego samego dnia Jermak podał się do dymisji.

Amerykański portal Axios podał, że Jermak miał w sobotę przybyć do Miami na Florydzie, by rozmawiać z wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa Steve'em Witkoffem i zięciem Trumpa Jaredem Kushnerem. Witkoff ma stać na czele amerykańskiej delegacji, która w przyszłym tygodniu uda się do Rosji na rozmowy z przywódcą tego kraju Władimirem Putinem.

Zobacz również:

Kijów pod ostrzałem! Zełenski ujawnia tragiczne skutki ataku