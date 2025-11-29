Ukraińska delegacja, z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustemem Umierowem na czele, udała się na rozmowy do USA - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Zadanie jest jasne: szybkie i konkretne przygotowanie działań mających na celu zakończenie wojny” – zaznaczył w mediach społecznościowych.

Rustem Umierow - szef ukraińskiej delegacji / PAVLO BAHMUT / PAP/UKRINFORM

Ukraiński prezydent przekazał, że jego kraj kontynuuje konstruktywną współpracę z USA. "Oczekujemy, że wyniki spotkań w Genewie zostaną teraz sfinalizowane w Stanach Zjednoczonych" - napisał Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, "Ukraina działa na rzecz godnego pokoju".

Rustem Umierow napisał w mediach społecznościowych, że ukraińska delegacja, której przewodzi, chce doprowadzić do "osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju".