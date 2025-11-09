Portugalskie media donoszą o odnalezieniu na Maderze ciała zaginionego 31-letniego Polaka. Według informacji uzyskanych przez dziennik "Diario", ciało zostało znalezione przez przewodnika, który brał udział w poszukiwaniach wraz z ekipą ratunkową wynajętą ​​przez przyjaciół i rodzinę ofiary.

Polak ruszył na samotną górską wędrówkę w rejonie Pico Ruivo. / Shutterstock

31-letni Polak, który przed tygodniem zaginął na portugalskiej wyspie Madera, został w niedzielę znaleziony martwy - taką informacje podał lokalny dziennik "Diario".

Mężczyzna poleciał na Maderę 26 października. Początkowo podróżował ze swoją dziewczyną, ale 1 listopada kobieta wróciła do Polski.

31-latek ruszył na samotną górską wędrówkę w rejonie Pico Ruivo, najwyższego szczytu wyspy.

Ostatnia lokalizacja telefonu została zarejestrowana w niedzielę 2 listopada w okolicach Levada dos Tornos na północy wyspy.

Zaginięcie zostało zgłoszone zarówno polskiej, jak i portugalskiej policji. O pomoc w poszukiwaniach apelowała polska rodzina 31-latka.

Według informacji uzyskanych przez "Diario", ciało Polaka zostało znalezione w niedzielę przez przewodnika z Madery, który brał udział w poszukiwaniach wraz z prywatną ekipą ratunkową wynajętą przez przyjaciół i rodzinę ofiary.

Turysta prawdopodobnie spadł - donoszą portugalskie media.

W akcję zaangażowane były policja, funkcjonariusze Gwardii Narodowej oraz straży leśnej. Od piątku w poszukiwania włączyła się ekipa zorganizowana przez rodzinę mężczyzny.