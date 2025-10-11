Wymiana więźniów i zakładników z Izraelem może rozpocząć się w poniedziałek - przekazał jeden z przywódców organizacji terrorystycznej Hamas w telewizyjnym wywiadzie. Poinformowała o tym w sobotę turecka agencja Anadolu. Dodał, że grupa nie zamierza publicznie świętować tego elementu porozumienia.

/ YAHYA ARHAB / PAP

Kluczowy moment w konflikcie Izraela z Hamasem

Jeden z przywódców Hamasu powiedział, że wymiana więźniów i zakładników może rozpocząć się w poniedziałek.

Musa Abu Marzouk zaznaczył w wywiadzie, że Hamas nie zamierza "militaryzować ani publicznie świętować procesu przekazywania jeńców". Przedstawiciel islamskiej, fundamentalistycznej organizacji terrorystycznej dodał, że grupa współpracuje z mediatorami, "aby pokonać przeszkody i doprowadzić do uwolnienia palestyńskich przywódców przetrzymywanych w izraelskich więzieniach".

Wcześniej również prezydent USA Donald Trump zapewniał w rozmowie z dziennikarzami, że izraelscy zakładnicy Hamasu wrócą do swoich domów w poniedziałek.

Na razie zaakceptowano tylko 1. punkt z 20 w planie pokojowym Trumpa

Plan pokojowy dotyczący zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie ma 20 punktów i jest rozłożony w czasie.

Pierwszy etap porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy między Hamasem a Izraelem - na który na razie zgodziły się strony - wszedł w życie w piątek o godzinie 12.00 czasu lokalnego. Hamas ma od tego momentu 72 godziny na uwolnienie przetrzymywanych w Gazie osób. Umowa stanowi również, że Hamas przekaże wszystkie posiadane przez siebie informacje na temat zmarłych izraelskich zakładników mechanizmowi, który zostanie utworzony z udziałem Turcji, Kataru, Egiptu i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

Izraelskie szacunki wskazują, że w Strefie Gazy nadal przebywa 48 izraelskich jeńców, w tym 20 żywych, podczas gdy ponad 11 100 Palestyńczyków jest przetrzymywanych w izraelskich więzieniach.

Kolejne zapisy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa obejmują m.in. złożenie broni przez Hamas i przekazanie władzy w enklawie tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy Gazy. Negocjacje nad tymi punktami mają się rozpocząć po uwolnieniu izraelskich zakładników.

Warunki Izraela, warunki Hamasu

Hamas wielokrotnie podkreślał wcześniej, że warunkiem zwolnienia porwanych jest trwałe zakończenie wojny i wycofanie się Izraela ze Strefy Gazy. Palestyńskie ugrupowanie żądało więc gwarancji bezpieczeństwa, w obawie, że bez nich Izrael wznowi walki, gdy odzyska zakładników.

Władze Izraela deklarowały z kolei, że nie zgodzą się na zakończenie wojny bez gwarancji rozbrojenia terrorystycznego Hamasu i odsunięcia go od władzy w Strefie Gazy.

Palestyńczycy idą drogą Al-Rashid w kierunku miasta Gaza z Nuseirat w centralnej części Strefy Gazy. Siły izraelskie ogłosiły zawieszenie broni i wycofały się z niektórych pozycji / BASHAR TALEB/AFP/East News / East News