Wymiana więźniów i zakładników z Izraelem może rozpocząć się w poniedziałek - przekazał jeden z przywódców organizacji terrorystycznej Hamas w telewizyjnym wywiadzie. Poinformowała o tym w sobotę turecka agencja Anadolu. Dodał, że grupa nie zamierza publicznie świętować tego elementu porozumienia.
Musa Abu Marzouk zaznaczył w wywiadzie, że Hamas nie zamierza "militaryzować ani publicznie świętować procesu przekazywania jeńców". Przedstawiciel islamskiej, fundamentalistycznej organizacji terrorystycznej dodał, że grupa współpracuje z mediatorami, "aby pokonać przeszkody i doprowadzić do uwolnienia palestyńskich przywódców przetrzymywanych w izraelskich więzieniach".
Wcześniej również prezydent USA Donald Trump zapewniał w rozmowie z dziennikarzami, że izraelscy zakładnicy Hamasu wrócą do swoich domów w poniedziałek.
Plan pokojowy dotyczący zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie ma 20 punktów i jest rozłożony w czasie.
Pierwszy etap porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy między Hamasem a Izraelem - na który na razie zgodziły się strony - wszedł w życie w piątek o godzinie 12.00 czasu lokalnego. Hamas ma od tego momentu 72 godziny na uwolnienie przetrzymywanych w Gazie osób. Umowa stanowi również, że Hamas przekaże wszystkie posiadane przez siebie informacje na temat zmarłych izraelskich zakładników mechanizmowi, który zostanie utworzony z udziałem Turcji, Kataru, Egiptu i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.
Izraelskie szacunki wskazują, że w Strefie Gazy nadal przebywa 48 izraelskich jeńców, w tym 20 żywych, podczas gdy ponad 11 100 Palestyńczyków jest przetrzymywanych w izraelskich więzieniach.
Kolejne zapisy 20-punktowego planu pokojowego Trumpa obejmują m.in. złożenie broni przez Hamas i przekazanie władzy w enklawie tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, a także odbudowę Strefy Gazy. Negocjacje nad tymi punktami mają się rozpocząć po uwolnieniu izraelskich zakładników.
Hamas wielokrotnie podkreślał wcześniej, że warunkiem zwolnienia porwanych jest trwałe zakończenie wojny i wycofanie się Izraela ze Strefy Gazy. Palestyńskie ugrupowanie żądało więc gwarancji bezpieczeństwa, w obawie, że bez nich Izrael wznowi walki, gdy odzyska zakładników.
Władze Izraela deklarowały z kolei, że nie zgodzą się na zakończenie wojny bez gwarancji rozbrojenia terrorystycznego Hamasu i odsunięcia go od władzy w Strefie Gazy.
