Silne wiatry pozbawiły prądu ponad 200 tysięcy domów i firm w stanach: Teksas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana i Michigan.

"Chodziliśmy po ścianach"

Missouri odnotowało najwięcej ofiar śmiertelnych spośród wszystkich stanów - zginęło tam co najmniej 12 osób. Wśród nich był mężczyzna, którego dom został całkowicie zniszczony przez tornado.

Nie dało się rozpoznać, że to dom. To było po prostu pole gruzów. Podłoga była przewrócona do góry nogami, chodziliśmy po ścianach - relacjonował koroner Jim Akers z hrabstwa Butler. Ekipy ratownicze, które przeszukiwały gruzowiska w hrabstwie Wayne odnalazły ciała pięciu osób, rozrzucone na zewnątrz zniszczonego domu. Udało im się uratować kobietę oraz mężczyznę ze złamaną ręką i nogą.

Zniszczenie w stanie Missouri / PAP/EPA/MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL / HANDOUT / PAP/EPA

W stanie Georgia gubernator Brian Kemp ogłosił stan wyjątkowy, zapowiadając nadejście kolejnych gwałtownych burz.

Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała ostrzeżenie przed zamiecią śnieżną dla zachodniej Minnesoty i wschodniej Dakoty Południowej. Prognozowano opady śniegu od 7,6 do 15,2 cm, a miejscami nawet do 30 cm. Porywy wiatru mogą osiągnąć 97 km/h.