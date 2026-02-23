Bezprzewodowe odkurzacze pionowe coraz częściej zastępują w domu tradycyjne zestawy z kablem. Łączą wysoką moc ssania z mobilnością i komfortem sprzątania. Poniżej znajdziesz pięć świetnych modeli!

/ Materiały prasowe

Odkurzacz Dyson V16 Piston Animal Submarine

/ Materiały prasowe

+ Aktywny moduł myjący Submarine odpowiada za skuteczne usuwanie plam przy wykorzystaniu wody

+ Zaawansowana filtracja HEPA skutecznie oczyszcza powietrze i jest idealna dla alergików

+ Inteligentne dopasowanie mocy gwarantuje oszczędność energii i skuteczność

Dyson V16 Piston Animal Submarine łączy odkurzanie na sucho z rzeczywistym myciem podłóg. Jednostka napędowa generuje stabilny strumień powietrza m.in. na dywanach, gdzie szczotka do sierści wyczesuje włókna i ogranicza plątanie długich włosów. Zintegrowane czujniki mierzą opór na szczotce i dopasowują moc w czasie rzeczywistym, dzięki czemu nie trzeba ręcznie przełączać trybów między panelami, dywanem i listwami. Wielowarstwowa filtracja z uszczelnieniem korpusu zatrzymuje drobny pył wewnątrz. Dodatkowo ekran informuje o poziomie naładowania akumulatora, trybie pracy oraz wyświetla komunikaty serwisowe.

Odkurzacz Bosch Unlimited 10 ProPower BCS1051POW

/ Materiały prasowe

+ Mocny napęd ProPower utrzymuje stały przepływ powietrza co gwarantuje efektywne sprzątanie

+ System Power For All to bateria kompatybilna z innymi urządzeniami Bosch

+ System filtracji HEPA odpowiada za wychwytywanie nawet do 99,99% cząsteczek kurzu

Bosch Unlimited 10 ProPower został zaprojektowany tak, aby za jednym pociągnięciem urządzenia zebrać drobny pył i większe okruchy. Silnik bezszczotkowy utrzymuje równą moc ssania, a "cyklony" separują zabrudzenia przed filtrem końcowym, co zmniejsza spadki wydajności przy rosnącym zapełnieniu pojemnika. Głowica z napędzaną rolką stabilnie prowadzi się na dywanach i panelach, a wbudowane diody LED eksponują kurz przy listwach i w narożnikach. Wyjmowana bateria systemowa współpracuje z innymi narzędziami Bosch, dzięki czemu można rozszerzyć czas pracy. Filtracja jest wielostopniowa, co przekłada się na dokładne usuwanie zabrudzeń z różnych powierzchni.

Odkurzacz Electrolux EP81HB25WU

/Materiały prasowe

+ Moduł mopujący z dozowaniem wody skuteczne myje nawet twarde podłogi

+ Elastyczna rura i niska konstrukcja szczotki ułatwiają sprzątanie pod meblami

+ Filtracja wielostopniowa przekłada się na brak szkodliwych dla zdrowia drobinek w powietrzu

Odkurzacz pionowy Electrolux EP81HB25WU łączy sprzątanie na sucho z możliwością odświeżenia paneli i płytek za pomocą wody w tym samym cyklu. Nakładka myjąca rozprowadza wodę równomiernie, a miękkie pady zbierają kurz i kuchenne ślady, pozostawiając powierzchnię niemal suchą. W trybie klasycznym turboszczotka wyczesuje dywany i skutecznie zbiera sierść, natomiast na podłogach twardych miękki wałek zagarnia drobny pył i większe okruchy bez rozsypywania. Charakterystyczny przegub rury pozwala ustawić odkurzacz w taki sposób, by wsunąć głowicę daleko pod sofę, dzięki czemu nie trzeba przesuwać mebli.

/ Materiały prasowe

Odkurzacz Philips AquaTrio 7000 XW7264/11

/ Materiały prasowe

+ Odkurzanie na sucho i na mokro przy jednoczesnym zbieraniu zabrudzeń płynnych ułatwia sprzątanie

+ Dzięki podświetleniu LED dostrzeżesz nawet niewielkie okruchy na podłodze

+ Przejrzysty interfejs gwarantuje łatwe i precyzyjne sterowanie

Philips AquaTrio 7000 został stworzony do skutecznego sprzątania domów. Dzięki szybko obracającej się szczotce z podłogi bez trudu znika rozlana ciecz. Układ separuje brudną wodę w osobnym zbiorniku, dzięki czemu nie rozmazujesz zabrudzeń po dalszej części salonu. Czujniki dozują ilość wody tak, by panele nie były przemoczone. Automatyczny tryb samoczyszczenia uruchamiany po odstawieniu na stację przepłukuje kanały i rolki, minimalizując kontakt z brudem i utrzymując świeżość akcesoriów. W trybie odkurzania klasycznego głowica napędzana zbiera kurz i piasek przy listwach, a oświetlenie LED obnaża drobiny ukryte w półmroku.

Odkurzacz Götze & Jensen VV700

/ Materiały prasowe

+ Stabilna moc ssania nadaje się idealnie do codziennego sprzątania mieszkania

+ Szeroki i pragmatyczny zestaw funkcjonalnych końcówek do szczelin, mebli i delikatnych powierzchni

+ Lekka konstrukcja i wygodny odkurzacz ręczny także do schodów i auta to dodatkowe atuty tego sprzętu

GÖTZE & JENSEN VV700 to poręczny odkurzacz pionowy, który ma jedno zadanie: szybko ogarnąć podłogi i blaty bez sięgania po urządzenie przewodowe. Pojemnik na zanieczyszczenia opróżnia się jednym kliknięciem. Wskaźniki na rękojeści pokazują tryb pracy i poziom akumulatora, a szybka zmiana mocy pozwala dostosować działanie do delikatnych nawierzchni. Ładowarka i uchwyt ścienny pomagają utrzymać porządek w pomieszczeniu. Dodatkowo smukła sylwetka mieści się bezproblemowo między szafą a ścianą. To rozsądny wybór do mieszkań i domów, gdzie liczy się lekkość, prosta obsługa i praktyczny zestaw akcesoriów - postaw na sprzątanie bez zbędnych komplikacji.

