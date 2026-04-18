Częściowo zawaliły się mury zabytkowej twierdzy w Chocimiu nad Dniestrem. Władze miasta informują o poważnych uszkodzeniach i ograniczeniu dostępu dla turystów.

Bądź na bieżąco! Po jeszcze więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl .

Informację przekazał burmistrz miasta, Andrij Dranczuk, podkreślając, że uszkodzenia są poważne. Ze względów bezpieczeństwa ograniczono dostęp turystów do fragmentu ściany, który uległ zniszczeniu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.

Władze będą walczyć o środki na renowację

Burmistrz Chocimia zapowiedział, że podejmie wszelkie działania, aby zdobyć fundusze na renowację zabytku. O sytuacji zostały poinformowane odpowiednie instytucje państwowe, w tym okręgowa administracja wojskowa, Ministerstwo Kultury oraz Ministerstwo Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ukrainy. Trwa analiza przyczyn zawalenia oraz szacowanie strat.

Istotne miejsce dla polskiej historii

Twierdza w Chocimiu została wzniesiona na miejscu dawnej osady z X wieku i przez wieki była jedną z najpotężniejszych budowli obronnych Europy Wschodniej. Pełniła strategiczną rolę wojskową dla wielu państw przez ponad siedem stuleci.

Twierdza w Chocimiu zapisała się także w historii Polski. To tutaj miały miejsce dwa słynne zwycięstwa nad armią turecką: w 1621 roku pod dowództwem hetmana Karola Chodkiewicza oraz w 1673 roku, kiedy wojska polskie poprowadził hetman Jan Sobieski. Oba te wydarzenia miały ogromne znaczenie dla dziejów Rzeczypospolitej.

