Częściowo zawaliły się mury zabytkowej twierdzy w Chocimiu nad Dniestrem. Władze miasta informują o poważnych uszkodzeniach i ograniczeniu dostępu dla turystów.
Informację przekazał burmistrz miasta, Andrij Dranczuk, podkreślając, że uszkodzenia są poważne. Ze względów bezpieczeństwa ograniczono dostęp turystów do fragmentu ściany, który uległ zniszczeniu. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał.
Burmistrz Chocimia zapowiedział, że podejmie wszelkie działania, aby zdobyć fundusze na renowację zabytku. O sytuacji zostały poinformowane odpowiednie instytucje państwowe, w tym okręgowa administracja wojskowa, Ministerstwo Kultury oraz Ministerstwo Rozwoju Społeczności i Terytoriów Ukrainy. Trwa analiza przyczyn zawalenia oraz szacowanie strat.
Twierdza w Chocimiu została wzniesiona na miejscu dawnej osady z X wieku i przez wieki była jedną z najpotężniejszych budowli obronnych Europy Wschodniej. Pełniła strategiczną rolę wojskową dla wielu państw przez ponad siedem stuleci.
Twierdza w Chocimiu zapisała się także w historii Polski. To tutaj miały miejsce dwa słynne zwycięstwa nad armią turecką: w 1621 roku pod dowództwem hetmana Karola Chodkiewicza oraz w 1673 roku, kiedy wojska polskie poprowadził hetman Jan Sobieski. Oba te wydarzenia miały ogromne znaczenie dla dziejów Rzeczypospolitej.