Malediwy zapisały się na kartach historii jako pierwszy kraj na świecie, który wprowadził pokoleniowy zakaz kupowania, palenia i używania tytoniu. Nowe prawo, które weszło w życie w sobotę, obejmuje wszystkich urodzonych po 1 stycznia 2007 roku - zarówno obywateli, jak i turystów odwiedzających archipelag na Oceanie Indyjskim. Informację o przełomowej decyzji przekazała agencja AFP.

Do wyeliminowania palenia dąży także Unia Europejska, która chce osiągnąć pokolenie wolne od tytoniu do 2040 roku.

Ministerstwo zdrowia Malediwów nie kryje dumy z wprowadzenia nowych przepisów. W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że "nowe prawo będzie chronić zdrowie publiczne i promować pokolenie wolne od tytoniu". Zakaz dotyczy wszystkich wyrobów tytoniowych, a także e-papierosów i waporyzatorów. Co istotne, restrykcje obejmują nie tylko mieszkańców, ale także turystów, którzy każdego roku tłumnie odwiedzają ponad 1,2 tysiąca wysp archipelagu.

Sprzedawcy są zobowiązani do rygorystycznej weryfikacji wieku kupujących. Każda próba sprzedaży wyrobów tytoniowych osobie niepełnoletniej będzie surowo karana - grzywna wynosi 50 tysięcy rupii malediwskich, czyli około 3,2 tysiąca dolarów. Z kolei korzystanie z e-papierosów lub waporyzatorów przez osoby objęte zakazem grozi mandatem w wysokości 5 tysięcy rupii (około 320 dolarów).

Według globalnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia, opublikowanego w październiku 2022 roku, aż 21 procent mieszkańców Malediwów powyżej 15. roku życia paliło papierosy codziennie, a ponad 25 procent korzystało regularnie z wyrobów tytoniowych. Te niepokojące dane stały się jednym z impulsów do wprowadzenia tak zdecydowanych działań.

Nowe prawo nie pozostawia żadnych wątpliwości - pokoleniowy zakaz palenia obejmuje wszystkich, bez względu na obywatelstwo. Oznacza to, że nawet turyści urodzeni po 1 stycznia 2007 roku nie mogą kupować, palić ani używać tytoniu czy e-papierosów podczas pobytu na Malediwach. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie, które wykracza poza granice obywatelstwa.

Inspiracja dla innych krajów?

Malediwy nie są pierwszym krajem, który próbował wprowadzić podobne rozwiązania. W listopadzie 2023 roku Nowa Zelandia ogłosiła pokoleniowy zakaz sprzedaży tytoniu, jednak nowe, konserwatywne władze wycofały się z tego pomysłu po niespełna roku, tłumacząc decyzję obawami przed rozwojem czarnego rynku.

W ślady Malediwów zamierza pójść Wielka Brytania, gdzie trwają prace nad ustawą zakazującą sprzedaży tytoniu, e-papierosów i podobnych produktów osobom urodzonym po 1 stycznia 2009 roku. Projekt jest obecnie rozpatrywany przez komisję w Izbie Lordów.

W Europie coraz więcej miast decyduje się na ograniczenia dotyczące palenia w przestrzeni publicznej. W tym roku Mediolan wprowadził zakaz palenia poza wyznaczonymi, odizolowanymi strefami, w których można zachować dystans co najmniej 10 metrów od innych osób.

W większości krajów Unii Europejskiej obowiązuje zakaz palenia w zamkniętych przestrzeniach publicznych, a w 2024 roku Unia Europejska zachęcała państwa członkowskie do rozszerzenia zakazów na przestrzenie zewnętrzne, by - jak podkreślano - "osiągnąć pokolenie wolne od tytoniu w Europie do 2040 roku".