Już od 7 listopada Wawel zamieni się na kilka dni w olbrzymie płótno, na którym rozegra się niezwykła multimedialna opowieść o tysiącletniej historii polskiej państwowości. Monumentalny spektakl „Korona i Państwo – 1000 lat Królestwa” to połączenie animacji 2D i 3D, światła, dźwięku oraz wizji artystycznej, która przeniesie widzów w kluczowe momenty budujące naszą narodową tożsamość.

/ materiały prasowe /

Wawelskie mury już niebawem ożyją dzięki nowoczesnym technologiom i sztuce wizualnej. Multimedialny spektakl, przygotowany przez zespół artystów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem dr. hab. Roberta Sowy, prof. ASP, to widowisko na niespotykaną dotąd skalę. Projekcja obejmie fragmenty zamkowych murów od strony ulic Smoczej i Grodzkiej, a także od zakola Wisły. Dzięki temu spektakl będzie można podziwiać z wielu miejsc - zarówno z Bulwaru Poleskiego, jak i podczas spaceru wokół całego wzgórza.

Twórcy zadbali o to, by każdy widz mógł dołączyć do widowiska w dowolnym momencie i podążać za narracją, przemierzając historyczne serce Krakowa. Projekcja została zaplanowana jako cykliczna - będzie powtarzana w zapętleniu przez kilkanaście minut, dając szansę na przeżycie jej z różnych perspektyw i w dowolnym czasie.

Historia, która ożywa na naszych oczach

"Korona i Państwo - 1000 lat Królestwa" to nie tylko pokaz technologicznych możliwości. To przede wszystkim podróż przez dzieje Polski, opowiedziana językiem sztuki i nowoczesnych mediów. Przeniesiemy się do czasów przedchrześcijańskich, zobaczymy narodziny polskiej państwowości, rozwój Królestwa Polskiego, a także rolę Wawelu jako miejsca koronacji i centrum władzy. Jak podkreślają organizatorzy, "7 listopada będziemy mogli na nowo wspólnie przeżyć historyczne wydarzenia, kształtujące naszą tożsamość i dziedzictwo".

Forma spektaklu inspirowana jest monumentalnym, ruchomym freskiem - obrazy płynnie przechodzą jeden w drugi, tworząc sugestywną, artystyczną impresję filmową. To wydarzenie skierowane zarówno do mieszkańców Krakowa i Małopolski, jak i turystów oraz wszystkich, którzy chcą na nowo odkryć polskie dziedzictwo w nowoczesnej, poruszającej formie.

Od 7 do 11 listopada 2025 roku, codziennie między 17 a 20, mury wokół Zamku Królewskiego na Wawelu staną się sceną plenerowego spektaklu multimedialnego "Korona i Państwo - 1000 lat Królestwa".