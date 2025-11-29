Dwa tankowce rosyjskiej floty cieni - "Kairos" i "Virat" - zostały w piątek zaatakowane na Morzu Czarnym przez ukraińskie drony - donoszą media ukraińskie, powołując się na źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. Do ataków doszło kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży Turcji. Statki płynęły do Noworosyjska w Rosji.
- Dwa tankowce rosyjskiej floty cieni, "Kairos" i "Virat", zostały zaatakowane w piątek na Morzu Czarnym, kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży Turcji.
- Ukraińskie media, powołując się na źródła w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy, twierdzą, że statki zaatakowano ukraińskimi dronami.
- Operacja miała spowodować krytyczne uszkodzenia, skutkujące wyłączeniem maszyn z użytku.
- Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl.
W piątek na Morzu Czarnym doszło do ataków na dwa tankowce z rosyjskiej floty cieni. Statki "Kairos" i "Virat" zostały trafione dronami morskimi Sea Baby, które należą do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) - twierdzą ukraińskie media, powołując się na źródła w SBU.
(Drony Sea Baby) mogą pokonywać duże odległości i są wyposażone we wzmocnione głowice bojowe - twierdzi jedno ze źródeł.
Do ataków doszło kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży Turcji. Maszyny płynęły do portu w Noworosyjsku w Rosji.
W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające moment uderzenia w tankowce.