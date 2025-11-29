Dwa tankowce rosyjskiej floty cieni - "Kairos" i "Virat" - zostały w piątek zaatakowane na Morzu Czarnym przez ukraińskie drony - donoszą media ukraińskie, powołując się na źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy. Do ataków doszło kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży Turcji. Statki płynęły do Noworosyjska w Rosji.

Tankowce floty cieni pod ostrzałem

W piątek na Morzu Czarnym doszło do ataków na dwa tankowce z rosyjskiej floty cieni. Statki "Kairos" i "Virat" zostały trafione dronami morskimi Sea Baby, które należą do Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) - twierdzą ukraińskie media, powołując się na źródła w SBU.

(Drony Sea Baby) mogą pokonywać duże odległości i są wyposażone we wzmocnione głowice bojowe - twierdzi jedno ze źródeł.

Do ataków doszło kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży Turcji. Maszyny płynęły do portu w Noworosyjsku w Rosji.

Maszyny wyłączono z użytku

W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające moment uderzenia w tankowce.

Po trafieniach oba tankowce odniosły krytyczne uszkodzenia i zostały faktycznie wyłączone z eksploatacji. Jest to znaczący cios dla transportu rosyjskiej ropy - przekazał rozmówca mediów.

Objęte sankcjami tankowce naftowe "Kairos" i "Virat" zaatakowano w ramach wspólnej operacji 13. Głównego Zarządu Kontrwywiadu Wojskowego SBU i Marynarki Wojennej Ukrainy - powiadomiło źródło, cytowane m.in. przez agencję Interfax-Ukraina.

Wcześniej ministerstwo transportu Turcji podało, że jeden z dwóch tankowców rosyjskiej floty cieni zaatakowanych w piątek w pobliżu cieśniny Bosfor w sobotę ponownie stał się celem morskich dronów.

Dziś rano (tankowiec) Virat został ponownie uszkodzony. Na pokładzie nie doszło do pożaru, załoga jest w dobrym stanie. Ze względów bezpieczeństwa ekipy ratunkowe utrzymują bezpieczną odległość od statku. Jednostka jest stabilna - poinformował resort w komunikacie cytowanym przez agencję Reutera.

Jak podkreślono, atak spowodował niewielkie uszkodzenia na prawej burcie, ponad linią wodną.

Statki objęte sankcjami przeciwko Rosji

Oba zaatakowane w piątek tankowce znajdują się na liście statków objętych międzynarodowymi sankcjami nałożonymi na Rosję po agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W czasie ataków statki nie przewoziły żadnych ładunków.

Flota cieni to wysłużone statki transportujące rosyjską ropę naftową, których Kreml używa do sprzedawania surowca po cenach wyższych niż limit przewidziany międzynarodowymi sankcjami za agresję Rosji na Ukrainę.

Turecki urząd morski przekazał, że żegluga przez cieśninę Bosfor odbywa się bez zakłóceń. To kluczowa arteria handlowa dla towarów, wysyłanych z portów nad Morzem Czarnym, w tym rosyjskiej ropy naftowej.