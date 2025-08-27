Szwedzka Agencja Ochrony Konsumentów rekomenduje rządowi wprowadzenie całkowitego zakazu telemarketingu. Powodem są nie tylko powszechna niechęć obywateli do tej formy sprzedaży, ale także negatywne konsekwencje społeczne. Jak wynika z najnowszego raportu, telefony od telemarketerów sprawiają, że Szwedzi coraz częściej nie odbierają nawet ważnych połączeń od służb medycznych czy policji.

Telemarketing zakazany? Ludzie nie chcą odbierać telefonów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Telemarketing na cenzurowanym

Szwedzka Agencja Ochrony Konsumentów przeprowadziła - na zlecenie rządu - szeroko zakrojone badania dotyczące postrzegania telemarketingu przez obywateli. Wyniki są jednoznaczne - aż 80 procent Szwedów aktywnie unika rozmów z telemarketerami, a 60 procent nie odbiera telefonów z nieznanych numerów.

Co więcej, jak wynika z badania niemal nikt nie deklaruje pozytywnego stosunku do tej formy sprzedaży, nawet jeśli kontakt pochodzi od znanej już firmy.

Skutki społeczne: Szwedzi nie odbierają ważnych telefonów

Cecilia Tisell, szwedzka komisarz ds. konsumentów, zwraca uwagę na poważne skutki uboczne popularności telemarketingu.

Z naszych badań wynika, że ludzie coraz częściej nie odbierają ważnych połączeń, na przykład od służby zdrowia czy policji. To nie tylko problem dla jednostek, ale także dodatkowe obciążenie dla instytucji publicznych - podkreśla Tisell.

Radykalne propozycje: Zakaz lub zgoda konsumenta

W najnowszym raporcie Agencja Ochrony Konsumentów sugeruje dwie możliwości: całkowity zakaz telemarketingu lub - w ostateczności dopuszczenie tej formy kontaktu wyłącznie wobec osób, które wcześniej wyraziły na to zgodę.

Sprzedaż telefoniczna odbiera konsumentom inicjatywę i kontrolę nad tym, co i kiedy kupują. Konsumenci są zaskakiwani przez sprzedawców, którzy często oferują tylko jeden produkt. To metoda problematyczna w swojej istocie, niezależnie od przestrzegania przepisów - tłumaczy Cecilia Tisell.

Ryzykowne oferty i zagrożenia

Raport zwraca również uwagę na niebezpieczne aspekty telemarketingu. Za jego pośrednictwem często oferowane są produkty i usługi, które mogą stanowić zagrożenie dla konsumentów, takie jak gry hazardowe czy mikropożyczki.