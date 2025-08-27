Polskie Linie Lotnicze LOT zaprezentowały wizualizacje wnętrz najnowszych samolotów Airbus A220, które już od 2027 roku będą dołączać do floty przewoźnika. Nowe maszyny mają zapewnić pasażerom większy komfort podróży.

Polskie Linie Lotnicze LOT zaprezentowały wizualizacje wnętrz samolotów Airbus A220 / Biuro Prasowe PLL LOT /

Samoloty pomieszczą 125 pasażerów w modelu A220-100 oraz 149 w większym A220-300. Na pokładach Airbusów A220 pasażerowie będą mogli wybierać między LOT Economy Class a LOT Business Class. Klasa biznes zaoferuje rozszerzony serwis pokładowy, dostęp do saloników biznesowych oraz zwiększony limit bagażowy.

Linie lotnicze twierdzą, że nowy układ foteli (2-3 w rzędzie) zapewni większą swobodę. Atutem ma być szerokość fotela wynosząca 18 cali (45,72 cm), która ma wyróżniać się na tle konkurencji.

Airbus A220 wyznacza nowy standard podróży w LOT. Większy komfort, cichsza kabina i nowoczesne technologie sprawią, że każdy rejs będzie jeszcze przyjemniejszy. Te samoloty zostały skonfigurowane z myślą o naszych pasażerach - podkreśliła Izabela Leszczyńska, Dyrektor Biura Rozwoju Produktu i Customer Experience.

Lepsze wyciszenie

Tak będzie wyglądało wnętrze samolotów Airbus A220 w barwach LOT-u / Biuro Prasowe PLL LOT /

Wszystkie fotele w nowych Airbusach A220 zostaną wyprodukowane w Polsce przez firmę RECARO. LOT wybrał model R2, który jest lekki i ma ergonomiczną konstrukcję. Fotel będzie posiadał uchwyt na urządzenia mobilne, indywidualne gniazdo USB-C i uchwyt na napoje.

Kabina pasażerska ma też wyróżniać się wyciszeniem, które znacząco redukuje poziom hałasu podczas lotu. Wykorzystana zostanie technologia Airspace, znana z najnowszych modeli Airbusa, która ma zapewniać przestronność i oświetlenie LED dostosowujące barwę i natężenie światła do pory dnia i fazy rejsu.

Tak będzie wyglądało wnętrze samolotów Airbus A220 w barwach LOT-u / Biuro Prasowe PLL LOT /

Tak będą wyglądały fotele w nowych samolotach LOT-u / Biuro Prasowe PLL LOT /

Większe okna i schowki

Powiększone okna mają zapewnić dopływ naturalnego światła i panoramiczne widoki. Z kolei największe w swojej klasie schowki bagażowej powinny usprawnić proces boardingu.

W planach przewoźnika jest także wprowadzenie usług łączności internetowej na pokładzie, co pozwoli na korzystanie z komunikatorów czy pracę w trakcie lotu.

Tak będzie wyglądało wnętrze samolotów Airbus A220 w barwach LOT-u / Biuro Prasowe PLL LOT /

Tak będzie wyglądało wnętrze samolotów Airbus A220 w barwach LOT-u / Biuro Prasowe PLL LOT /

Airbus A220 - kto nimi lata i gdzie są produkowane

Według stanu na czerwiec 2025 roku w barwach 20 linii lata na świecie ogółem ponad 420 maszyn Airbus A220. Najwięksi operatorzy to Delta, AirBaltic, JetBlue i Air France.

Producentem A220 jest Airbus Canada. W Mirabel w prowincji Quebec samolot jest składany z części produkowanych na całym świecie, z czego ok. 40 proc. pochodzi z Europy. Niektóre elementy są produkowane w Polsce.

Drugi ośrodek finalnego montażu znajduje się w Mobile w amerykańskim stanie Alabama.

Pierwotnie A220 był projektem kanadyjskiego Bombardiera, określanym jako CSeries. Airbus przejął lotniczą część Bombardiera razem z projektem nowego samolotu. Pierwszy lot, jeszcze jako CS100 maszyna odbyła w 2013 r., w 2016 r. zaczęła latać u pierwszych klientów.