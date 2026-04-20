W weekend w Buenos Aires odbył się niezwykły rave, którego gospodarzem był portugalski ksiądz Guilherme Peixoto. Wydarzenie zorganizowano na cześć zmarłego papieża Franciszka, a muzyka elektroniczna połączyła ludzi różnych wyznań i pokoleń na historycznym Plaza de Mayo. Relację z imprezy zamieścił Associated Press.

Ojciec Peixoto, znany jako DJ muzyki elektronicznej, łączy swoją pasję z misją duszpasterską, inspirując się przesłaniem papieża Franciszka. / PAP/EPA

W wydarzeniu wzięli udział zarówno katolicy, jak i osoby niewierzące, a na ekranach pojawiły się wizerunki papieży Franciszka i Jana Pawła II.

Rave w Buenos Aires: Ksiądz oddaje hołd papieżowi Franciszkowi

W sobotni wieczór historyczny plac Plaza de Mayo w Buenos Aires zamienił się w tętniący życiem klub muzyki elektronicznej. Wszystko za sprawą portugalskiego księdza Guilherme Peixoto, który jako DJ poprowadził rave ku pamięci zmarłego w kwietniu 2025 roku papieża Franciszka. Wydarzenie przyciągnęło tłumy młodych i starszych, katolików i agnostyków, którzy wspólnie tańczyli do miksowanych przez księdza melodii techno i utworów religijnych.

Na trzech ogromnych ekranach wyświetlano wizerunki papieża Franciszka oraz Jana Pawła II, a także białe gołębie. Przed rozpoczęciem setu uczestników powitał głos z głośników: Niech Bóg wam błogosławi, tańczmy! Następnie ojciec Peixoto, ubrany w sutannę i słuchawki, rozpoczął dwugodzinny występ, łącząc muzykę elektroniczną z duchowym przesłaniem.

Ksiądz DJ-em - światowa sensacja

Ojciec Guilherme Peixoto, znany jako Padre Guilherme, to postać nietuzinkowa. W wieku ponad 50 lat stał się gwiazdą światowej sceny muzyki elektronicznej, gromadząc ponad 2,8 miliona obserwujących na Instagramie i ponad 220 tysięcy miesięcznych słuchaczy na Spotify. Swoją kapłańską drogę rozpoczął w 1999 roku, częściowo z powodu obietnicy złożonej przez jego matkę podczas ciężkiej choroby syna.

Początkowo muzyka elektroniczna była dla niego jedynie hobby, które wykorzystywał do organizowania imprez charytatywnych na rzecz parafii. Przez długi czas obawiał się jednak reakcji przełożonych i prosił, by nie robiono mu zdjęć podczas występów. Sytuacja zmieniła się, gdy Jorge Bergoglio został papieżem w 2013 roku. Inspirujące słowa papieża o odwadze i wychodzeniu na peryferie dodały mu odwagi do dalszego rozwoju muzycznej pasji.

Rave jako forma ewangelizacji

Ojciec Peixoto postanowił profesjonalnie zająć się muzyką, uczęszczał do szkoły DJ-ów, nawiązał kontakty z producentami i zaczął tworzyć własne utwory. Z czasem zaczął otrzymywać zaproszenia na festiwale i do klubów w Portugalii, a światową rozpoznawalność zyskał po występie podczas Światowych Dni Młodzieży w 2023 roku, tuż przed mszą celebrowaną przez papieża Franciszka.

Podczas rave’u w Buenos Aires wśród tłumu można było spotkać zarówno zagorzałych fanów muzyki elektronicznej, jak i osoby, które przyszły po raz pierwszy. W setliście znalazły się m.in. autorski utwór "El Grano de Mostaza" oraz remiksy znanych artystów, takich jak Bad Bunny czy Queen.

Przekraczanie barier i budowanie mostów

Wydarzenie na Plaza de Mayo pokazało, że muzyka może być narzędziem łączącym ludzi o różnych światopoglądach. Wśród uczestników byli zarówno praktykujący katolicy, jak i osoby deklarujące brak religii. Nie mam nic wspólnego z religią, ale świetnie się bawię - przyznała 17-letnia Ileana González.

Ojciec Peixoto podkreśla, że jego misją jest niesienie radości i budowanie pozytywnych relacji, niezależnie od przekonań uczestników. Inspiruje się przesłaniem papieża Franciszka, który dążył do zbliżenia Kościoła do młodych ludzi i przełamywania barier. Ksiądz DJ kontynuuje tę misję, występując na największych festiwalach muzyki elektronicznej na świecie i przekazując uniwersalne wartości pokoju i współistnienia.