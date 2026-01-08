Najnowsze badania wykazały, że substancje chemiczne obecne w fajerwerkach, takie jak nadchloran potasu, mogą negatywnie wpływać na męską płodność. Naukowcy odkryli jednak, że witamina C może skutecznie chronić plemniki przed szkodliwym działaniem tych związków, dając nadzieję na prostą i dostępną metodę ochrony zdrowia reprodukcyjnego.

Nadchloran potasu z fajerwerków szkodzi męskiej płodności. Witamina C może pomóc / Shutterstock

Nadchloran potasu, obecny m.in. w fajerwerkach, może pogarszać jakość nasienia i płodność.

Witamina C wykazuje działanie ochronne na plemniki narażone na działanie tego związku.

Odkrycia te mogą być szczególnie ważne dla osób pracujących w wojsku i przemyśle, ale wymagają dalszych badań.

Fajerwerki i ich ukryte zagrożenie dla męskiej płodności

Fajerwerki od lat towarzyszą nam podczas świąt i uroczystości, jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że mogą one mieć wpływ nie tylko na środowisko, ale także na zdrowie człowieka. Najnowsze badania naukowców z University of Missouri wykazały, że nadchloran potasu - związek chemiczny obecny w materiałach wybuchowych i fajerwerkach - może znacząco obniżać jakość nasienia oraz płodność mężczyzn.

Nadchloran potasu - cichy wróg płodności

Nadchloran potasu od lat budzi zainteresowanie naukowców ze względu na swoje potencjalnie szkodliwe działanie na zdrowie ludzi i zwierząt. Związek ten, stosowany powszechnie w przemyśle materiałów wybuchowych, może przedostawać się do organizmu zarówno przez bezpośredni kontakt, jak i przez środowisko. Badania prowadzone na ryżankach japońskich - niewielkich rybkach akwariowych, których procesy rozrodcze są zbliżone do ludzkich - wykazały, że ekspozycja na nadchloran potasu prowadzi do stresu oksydacyjnego, zakłócając funkcjonowanie genów i szlaków metabolicznych odpowiedzialnych za produkcję plemników.

U samców ryżanki, które były narażone na działanie tego związku, zaobserwowano wyraźny spadek produkcji spermy oraz pogorszenie płodności. To odkrycie może mieć szczególne znaczenie dla osób, które regularnie mają kontakt z materiałami wybuchowymi, na przykład żołnierzy lub pracowników przemysłu zbrojeniowego.

Witamina C - naturalna ochrona przed toksynami

Wyniki badań przyniosły jednak także dobrą wiadomość. Okazało się, że witamina C, znana ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, może skutecznie chronić proces produkcji plemników przed szkodliwym wpływem nadchloranu potasu. Rybki, którym podawano witaminę C jednocześnie z ekspozycją na toksyczny związek, wykazywały poprawę płodności oraz mniejsze uszkodzenia jąder.

Jak podkreślają naukowcy, witamina C neutralizuje stres oksydacyjny wywołany przez nadchloran potasu, przywracając prawidłowe działanie szlaków molekularnych zaangażowanych w męską płodność. To odkrycie otwiera nowe możliwości w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia reprodukcyjnego, zwłaszcza u osób narażonych na kontakt z toksycznymi substancjami.

Znaczenie badań dla zdrowia publicznego

Choć badania przeprowadzono na rybach, naukowcy podkreślają, że ich wyniki mogą być istotne także dla ludzi. Geny i procesy rozrodcze ryżanki japońskiej są bowiem bardzo podobne do ludzkich. Odkrycia te mogą mieć szczególne znaczenie dla osób pracujących w warunkach zwiększonego narażenia na chemikalia, takich jak żołnierze czy pracownicy przemysłu.

Jednocześnie eksperci zaznaczają, że konieczne są dalsze badania, które pozwolą lepiej zrozumieć mechanizmy działania witaminy C i opracować skuteczne metody profilaktyki dla ludzi. Niemniej już teraz wiadomo, że dieta bogata w witaminę C może stanowić prosty sposób na wsparcie zdrowia reprodukcyjnego.