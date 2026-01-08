6 stycznia to w Hiszpanii nie tylko święto Trzech Króli, ale także dzień, na który z niecierpliwością czekają miliony osób – zarówno mieszkańcy kraju, jak i gracze z całego świata. To właśnie wtedy odbywa się słynna Loteria del Niño, która każdego roku rozdziela gigantyczne nagrody pieniężne i daje szansę na spełnienie marzeń o finansowej niezależności.

Lod do loterii (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

El Niño, czyli "Dziecięca Loteria", to druga pod względem popularności i wielkości nagród loteria w Hiszpanii - ustępuje jedynie słynnej El Gordo de Navidad. Jej historia sięga początków XX wieku, a coroczne styczniowe losowanie stało się nieodłącznym elementem hiszpańskiej tradycji. W przeciwieństwie do wielu innych loterii, El Niño gwarantuje, że zwycięzców będzie naprawdę wielu - każdego roku liczba nagrodzonych przekracza 37 tysięcy osób.

W tym roku szczęśliwe cyfry to 06703.

Jak grać w loterię El Niño?

Zasady gry są niezwykle proste i przystępne nawet dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z hiszpańskimi loteriami. Nie trzeba wybierać żadnych liczb - wystarczy zdecydować, ile losów chce się kupić, i zrobić to przed wyznaczonym terminem, czyli porankiem w dniu losowania. Co ważne, udział w loterii nie jest zarezerwowany wyłącznie dla mieszkańców Hiszpanii - swojego szczęścia mogą spróbować również gracze z zagranicy.

Każdy kupon El Niño ma unikalny, pięciocyfrowy numer z zakresu od 00000 do 99999. Losy drukowane są w wielu seriach - w ostatnich latach było ich nawet 50, co oznacza, że każda seria ma swój komplet nagród, w tym główną wygraną. Los można kupić w całości lub w postaci tzw. "decimos", czyli jednej dziesiątej biletu. To rozwiązanie pozwala na udział w grze nawet osobom, które nie chcą inwestować dużych kwot, a jednocześnie daje szansę na zdobycie części głównej nagrody.

Przebieg losowania

Losowanie El Niño odbywa się przy użyciu pięciu maszyn, z których każda zawiera kule z numerami od 0 do 9. Najpierw losowane są mniejsze nagrody - w tym celu wykorzystuje się dwie maszyny, a po każdym losowaniu kule wracają do bębna. W miarę postępu losowania do gry włączane są kolejne maszyny, aż do momentu, gdy wszystkie pięć pracuje równocześnie, wyłaniając zwycięzców głównych nagród.

Wielką zaletą El Niño jest fakt, że każdy numer losu może wystąpić w kilku seriach, co oznacza, że na każdą kategorię nagród przypada wielu zwycięzców. W 2024 roku na przykład aż 50 osób mogło cieszyć się z głównej wygranej.

Ile można wygrać w loterii El Niño?

Pula nagród w El Niño jest imponująca - w ostatnich latach przekraczała 700 milionów euro. Główna wygrana to aż 2 miliony euro za pełny los, a za pojedynczy "decimo" można zgarnąć 200 tysięcy euro. To jednak nie wszystko - w loterii przewidziano aż 16 kategorii nagród, a szanse na wygraną są wyjątkowo wysokie. Statystyki pokazują, że co trzeci los wygrywa, co czyni El Niño jedną z najbardziej przyjaznych graczom loterii na świecie.

Oprócz trzech głównych nagród, można zdobyć także mniejsze kwoty za częściowe trafienie numeru, a nawet za dopasowanie ostatniej cyfry, tzw. Reintegro. Dzięki temu emocje towarzyszące losowaniu są ogromne, a liczba szczęśliwych zwycięzców - imponująca.

Po zakupie losu pozostaje już tylko czekać na wyniki losowania. Te ogłaszane są publicznie, a sprawdzenie, czy jest się jednym ze zwycięzców, jest niezwykle proste - wystarczy porównać numer swojego losu z oficjalną listą wygranych. W przypadku wygranej, nagrodę można odebrać w wyznaczonych punktach sprzedaży lub, w przypadku większych kwot, bezpośrednio w banku.