​Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres spotka się w piątek z marszałkiem Sejmu RP Szymonem Hołownią - wynika z harmonogramu dnia szefa ONZ. Do spotkania ma dojść o 21:30 czasu polskiego (15:30 w USA) w Nowym Jorku. Dotychczasowy przewodniczący Polski 2050 ogłosił niedawno, że nie będzie się ubiegał o przedłużenie kadencji na tym stanowisku i chce się poświęcić karierze zagranicznej w ONZ.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia / Leszek Szymański / PAP

W poniedziałek Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Marszałek Sejmu stara się o nową pracę. "Polaka nigdy wcześniej tam nie było"

Ocenił, że szanse na objęcie przez niego tego stanowiska nie są w tym momencie wielkie, jednak tydzień wcześniej "nie było ich wcale".

"Nigdy wcześniej Polaka nie było w takim miejscu w strukturach ONZ, a temat wsparcia humanitarnego znam lepiej, niż politykę, bo zajmowałem się nim dwa razy dłużej, rozwijając moje fundacje na całym świecie. Te dwa lata nauczyły mnie zaś budować więź między państwami. Nie trzeba chyba nikomu tłumaczyć, jak ważne byłoby dodanie do tego ogromnego wyzwania polskiej i szerzej - wschodniej i północnoeuropejskiej perspektywy" - napisał Hołownia.

Dodał, że właśnie z tego względu tak wdzięczny jest Prezydentowi RP, Premierowi RP i wicepremierowi, ministrowi Spraw Zagranicznych, za jednoznaczne poparcie i za to, że - wiedząc, iż to duża rzecz dla Polski - "tak bardzo w ostatnich dniach zaangażowali się w tę sprawę, uruchamiając osobiste kontakty, i całą naszą dyplomatyczną maszynę".

Hołownia spotka się z sekretarzem generalnym ONZ

