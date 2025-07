Tragiczne w skutkach dla tureckich żołnierzy okazały się poszukiwania ciała kolegi w jaskini w północnym Iraku. Ośmiu z nich zmarło w wyniku zatrucia metanu, jedenastu przewieziono do szpitala - przekazał turecki resort obrony.

Turecki żołnierz zamarł w trakcie walk z Partią Pracujących Kurdystanu (zdj. poglądowe) / shutterstock / Shutterstock

Turecki resort obrony opublikowała oświadczenie, w którym poinformował, że żołnierze zatruli się w niedzielę w trakcie poszukiwania zwłok kolegi. Ten poległ w walkach ze zdelegalizowaną Partią Pracujących Kurdystanu (PKK).

Metan jest bezbarwny, bezwonny i łatwopalny. W dużym stężeniu może spowodować śmierć.

Turcja nie ujawnia szczegółów

Turcja nie informuje o dokładnej lokalizacji jaskini, w której doszło do zatrucia gazem. "The New York Times" przekazał natomiast, że jest położona na wysokości 852 metrów n.p.m. W przeszłości pełniła funkcję szpitala dla Partii Pracujących Kurdystanu.

Turcja i separatystyczna Partia Pracujących Kurdystanu od 40 lat toczą wojnę, która obejmowała również części terytorium Iraku i Syrii. Z tego powodu Turcja założyła szereg baz w północnym Iraku. PKK - która uważana jest przez Turcję, a także wiele państw zachodnich, za organizację terrorystyczną - zapowiedziała w maju samorozwiązanie i odejście od działań zbrojnych.

W najbliższym czasie bojownicy powinni składać broń.