Jest 20-osobowa kadra reprezentacji Polski na Eurobasket 2025. Szeroki skład powołał trener Igor Milicić. Turniej grupy D fazy wstępnej odbędzie się w dniach 28 sierpnia - 4 września w katowickim Spodku, a rywalami będą: Francja, Słowenia, Izrael, Belgia i Islandia.

Aleksander Balcerowski (L) i selekcjoner reprezentacji Polski Igor Milicić / Jarek Praszkiewicz / PAP

Przygotowania do tego turnieju rozpoczną się pod koniec lipca.

Trener Milicić na tym etapie wybrał szeroki skład, w którym znalazły się nazwiska 20 koszykarzy, w tym dziewięciu z klubów zagranicznych. Absolutnym nowicjuszem w kadrze seniorów jest środkowy Szymon Zapała z zespołu Michigan State University, występującego w rozgrywkach NCAA w Stanach Zjednoczonych. Zwraca uwagę powrót do kadry innego środkowego Dominika Olejniczaka (włoski Derthona Basket), czołowego zbierającego ligi francuskiej w minionym sezonie, nie powoływanego w ostatnich miesiącach.

Do tej listy może dołączyć jeszcze zawodnik naturalizowany.

"W tym momencie ogłaszamy szeroki skład złożony z 20 koszykarzy, spośród których dokonamy dalszej selekcji. Kluczowe dla mnie i sztabu jest to, aby maksymalnie zbalansować skład pod kątem różnych aspektów, takich jak: doświadczenie, obecność młodych graczy, koszykarska inteligencja, znajomość systemu oraz atletyzm. Chcemy być przygotowani na różne scenariusze i dobrze dopasowani jako zespół. Liczę, że do tego zestawienia dołączy jeszcze jedno nazwisko i będzie to koszykarz naturalizowany" - powiedział trener Igor Milicić, cytowany na stronie PZKosz.

Szeroki skład reprezentacji Polski (w nawiasie ostatni lub obecny klub):