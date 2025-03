W miejscowości Racławice w Małopolsce zawaliła się część jaskini. Jak podawał GOPR i PSP w środku uwięziona była jedna osoba. Na miejscu pracowały zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożarna i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Akcja ratunkowa zakończyła się przed godziną 1:00. Niemal po sześciu godzinach działań uwolniony mężczyzna w dobrym stanie o własnych siłach wyszedł z jaskini.

/ Grupa Jurajska GOPR / Shutterstock





Ratownikom nocą udało się uratować mężczyznę uwięzionego w jaskini w Racławicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia (pow. krakowski), gdzie doszło do zawalenia się części stropu. Zgłoszenie służby otrzymały około godziny 19. Jaskinia ma 168 metrów długości i 26 metrów głębokości.

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM - jaskinię nieprzystosowaną do eksploracji zwiedzało czterech grotołazów. W pewnym momencie oderwał się kawałek skały, który zatarasował wyjście jednemu z turystów. Ekipa ratownicza musiała skruszyć skałę, by dostać się do poszkodowanego. To 37-letni mężczyzna. Dostarczono mu posiłki regeneracyjne, a jego stan psychofizyczny oceniany był jako "dobry". Młodszy kapitan Hubert Ciepły z małopolskiej PSP, przekazywał nam wcześniej, że uwięziony grotołaz był nieprzytomny.

Po odebraniu zgłoszenia na miejsce natychmiast skierowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego, siły z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowic.

Przed godziną 21 ratownicy dotarli do osoby uwięzionej. Trwa przygotowanie do ewakuacji - mówił nam wcześniej RMF FM rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Akcja ratunkowa zakończyła się przed godziną 1:00. Jak przekazali nam ratownicy - prawie po sześciu godzinach działań, uwolniony mężczyzna w dobrym stanie zdrowia, niemal o własnych siłach wyszedł z jaskini.

Takie akcje należą do szczególnie trudnych i wymagają od ratowników nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale także wyjątkowych umiejętności i doświadczenia - podkreślają ratownicy z GOPR.