Główny podejrzany w głośnej sprawie zaginięcia Madeleine McCann został zwolniony z więzienia w Niemczech. Christian Brückner odbywał tam karę za przestępstwa niezwiązane ze sprawą.
Christian Brückner został wywieziony z więzienia przez swojego prawnika. Nie było go widać w samochodzie, ale policja potwierdziła, że opuścił więzienie Sehnde.
Mężczyzna został skazany za gwałt na starszej kobiecie w Praia da Luz w Portugalii w 2005 roku. Po wyjściu z więzienia Sehnde koło Hanoweru zostanie mu założona bransoletka na kostce.
48-letni obywatel Niemiec nigdy nie został oskarżony o żadne przestępstwo w związku ze sprawą McCann. Zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w sprawie.
Madeleine zaginęła w 2007 roku w portugalskim kurorcie Praia da Luz. Ona i jej rodzeństwo spali w apartamencie, podczas gdy jej rodzice, Kate i Gerry, poszli do pobliskiej restauracji.
Zaginięcie trzyletniej Madeleine stało się jedną z najbardziej nagłośnionych i nierozwiązanych spraw zaginięcia osoby na świecie.
Niemieccy prokuratorzy powoływali się na dowody - w tym dane z telefonów komórkowych - wskazujące na to, że Brückner mógł przebywać w okolicy zaginięcia. Konsekwentnie twierdzili, że to on za związek ze zniknięciem dziewczynki.
Nie znaleziono jednak wystarczająco mocnych dowodów, aby postawić zarzuty Niemcowi.
Brückner, który spędził wiele lat w Algarve, był włóczęgą, drobnym przestępcą i przestępcą seksualnym. Ma na swoim koncie kilka wyroków skazujących, w tym za wykorzystywanie seksualne dzieci w 1994 i 2016 roku.
W czerwcu tego roku portugalska i niemiecka policja ponownie przeszukała miejsca pobytu McCannów i adresy powiązane z Brücknerem, ale nie przyniosło to przełomu.
W 2023 roku śledczy prowadzili przeszukania w pobliżu zbiornika Barragem do Arade, kilkadziesiąt kilometrów od Praia da Luz.
Brückner w latach 2000-2017 przebywał w okolicach Praia da Luz. Zrobił zdjęcia i nagrania wideo w pobliżu zbiornika wodnego.
Ze względu na różnice w systemach prawnych władze niemieckie podejrzewają Brücknera o morderstwo w związku z Madeleine McCann, podczas gdy brytyjska policja nadal traktuje jej zaginięcie jako sprawę osoby zaginionej.