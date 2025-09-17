Główny podejrzany w głośnej sprawie zaginięcia Madeleine McCann został zwolniony z więzienia w Niemczech. Christian Brückner odbywał tam karę za przestępstwa niezwiązane ze sprawą.

Główny podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine McCann odmawia współpracy z policją

Christian Brückner został wywieziony z więzienia przez swojego prawnika. Nie było go widać w samochodzie, ale policja potwierdziła, że opuścił więzienie Sehnde.

Mężczyzna został skazany za gwałt na starszej kobiecie w Praia da Luz w Portugalii w 2005 roku. Po wyjściu z więzienia Sehnde koło Hanoweru zostanie mu założona bransoletka na kostce.

Brückner zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Madeleine McCann

48-letni obywatel Niemiec nigdy nie został oskarżony o żadne przestępstwo w związku ze sprawą McCann. Zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w sprawie.

Madeleine zaginęła w 2007 roku w portugalskim kurorcie Praia da Luz. Ona i jej rodzeństwo spali w apartamencie, podczas gdy jej rodzice, Kate i Gerry, poszli do pobliskiej restauracji.

21 lat życia w niepewności

Zaginięcie trzyletniej Madeleine stało się jedną z najbardziej nagłośnionych i nierozwiązanych spraw zaginięcia osoby na świecie.

Niemieccy prokuratorzy powoływali się na dowody - w tym dane z telefonów komórkowych - wskazujące na to, że Brückner mógł przebywać w okolicy zaginięcia. Konsekwentnie twierdzili, że to on za związek ze zniknięciem dziewczynki.

Nie znaleziono jednak wystarczająco mocnych dowodów, aby postawić zarzuty Niemcowi.

Brückner ma na koncie wiele wyroków

Brückner, który spędził wiele lat w Algarve, był włóczęgą, drobnym przestępcą i przestępcą seksualnym. Ma na swoim koncie kilka wyroków skazujących, w tym za wykorzystywanie seksualne dzieci w 1994 i 2016 roku.

W czerwcu tego roku portugalska i niemiecka policja ponownie przeszukała miejsca pobytu McCannów i adresy powiązane z Brücknerem, ale nie przyniosło to przełomu.

W 2023 roku śledczy prowadzili przeszukania w pobliżu zbiornika Barragem do Arade, kilkadziesiąt kilometrów od Praia da Luz.

Brückner w latach 2000-2017 przebywał w okolicach Praia da Luz. Zrobił zdjęcia i nagrania wideo w pobliżu zbiornika wodnego.

Ze względu na różnice w systemach prawnych władze niemieckie podejrzewają Brücknera o morderstwo w związku z Madeleine McCann, podczas gdy brytyjska policja nadal traktuje jej zaginięcie jako sprawę osoby zaginionej.