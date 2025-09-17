Główny podejrzany w głośnej sprawie zaginięcia Madeleine McCann został zwolniony z więzienia w Niemczech. Christian Brückner odbywał tam karę za przestępstwa niezwiązane ze sprawą.

Christian Brückner został wywieziony z więzienia przez swojego prawnika / FILIP SINGER / PAP/EPA

Zobacz również: Główny podejrzany w sprawie zaginięcia Madeleine McCann odmawia współpracy z policją

Christian Brückner został wywieziony z więzienia przez swojego prawnika. Nie było go widać w samochodzie, ale policja potwierdziła, że opuścił więzienie Sehnde.

Mężczyzna został skazany za gwałt na starszej kobiecie w Praia da Luz w Portugalii w 2005 roku. Po wyjściu z więzienia Sehnde koło Hanoweru zostanie mu założona bransoletka na kostce.

Brückner zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Madeleine McCann

48-letni obywatel Niemiec nigdy nie został oskarżony o żadne przestępstwo w związku ze sprawą McCann. Zaprzecza jakiemukolwiek udziałowi w sprawie.

Madeleine McCann zaginęła w 2007 roku, miała wtedy trzy lata / HANDOUT/AFP/East News / East News

Madeleine zaginęła w 2007 roku w portugalskim kurorcie Praia da Luz. Ona i jej rodzeństwo spali w apartamencie, podczas gdy jej rodzice, Kate i Gerry, poszli do pobliskiej restauracji.

21 lat życia w niepewności

Zaginięcie trzyletniej Madeleine stało się jedną z najbardziej nagłośnionych i nierozwiązanych spraw zaginięcia osoby na świecie.

Niemieccy prokuratorzy powoływali się na dowody - w tym dane z telefonów komórkowych - wskazujące na to, że Brückner mógł przebywać w okolicy zaginięcia. Konsekwentnie twierdzili, że to on za związek ze zniknięciem dziewczynki.

Nie znaleziono jednak wystarczająco mocnych dowodów, aby postawić zarzuty Niemcowi.

Brückner ma na koncie wiele wyroków

Christian Brückner / JULIAN STRATENSCHULTE/AFP/East News / East News

Brückner, który spędził wiele lat w Algarve, był włóczęgą, drobnym przestępcą i przestępcą seksualnym. Ma na swoim koncie kilka wyroków skazujących, w tym za wykorzystywanie seksualne dzieci w 1994 i 2016 roku.

W czerwcu tego roku portugalska i niemiecka policja ponownie przeszukała miejsca pobytu McCannów i adresy powiązane z Brücknerem, ale nie przyniosło to przełomu.

W 2023 roku śledczy prowadzili przeszukania w pobliżu zbiornika Barragem do Arade, kilkadziesiąt kilometrów od Praia da Luz.

Brückner w latach 2000-2017 przebywał w okolicach Praia da Luz. Zrobił zdjęcia i nagrania wideo w pobliżu zbiornika wodnego.

Ze względu na różnice w systemach prawnych władze niemieckie podejrzewają Brücknera o morderstwo w związku z Madeleine McCann, podczas gdy brytyjska policja nadal traktuje jej zaginięcie jako sprawę osoby zaginionej.