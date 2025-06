Sprawę skomentował rzecznik prasowy MSWiA Jacek Dobrzyński. Wyjaśnimy to, ale to nie powód do dymisji komendanta głównego policj - powiedział.

Dzisiaj nikt nie powie, że ta interwencja została przeprowadzona profesjonalnie. Absolutnie nie - oceniła natomiast inspektor Katarzyna Nowak, rzecznik prasowa Komendanta Głównego Policji.