"Każde spotkanie UE od lat odbywało się zasadniczo przy współudziale Moskwy"

Jak napisał "Washington Post", rząd Viktora Orbána przez lata zapewniał Moskwie istotny wgląd w delikatne dyskusje w UE, "zarówno poprzez fizyczny dostęp swoich sojuszników w rządzie węgierskim, jak i poprzez penetrację sieci komputerowych węgierskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez rosyjskich hakerów". Jak zaznacza gazeta, twierdzi tak kilku obecnych i byłych europejskich urzędników ds. bezpieczeństwa, w tym Ferenc Fresz, były szef węgierskiej Służby Obrony Cybernetycznej, który mówił o rosyjskich atakach hakerskich.

Jak powiedział gazecie jeden z europejskich urzędników ds. bezpieczeństwa, minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto regularnie dzwonił w przerwach w posiedzeniach UE, aby przekazywać swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi, Siergiejowi Ławrowowi, "relacje na żywo z omawianych kwestii" i możliwe rozwiązania.

Jak powiedział urzędnik, w wyniku takich rozmów "każde spotkanie UE od lat odbywało się zasadniczo przy współudziale Moskwy".

"Washington Post" przypomniał, że Szijjarto odbył 16 oficjalnych wizyt w Moskwie od czasu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, a ostatnio 4 marca, kiedy spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem. Szijjarto nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Rzekomy zamach miał pomóc Orbanowi zwyciężyć

W tym samym artykule "The Washington Post" napisał, że rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego (SWR) rozważała możliwość inscenizacji zamachu na premiera Viktora Orbana w celu zwiększenia jego popularności przed kwietniowymi wyborami na Węgrzech.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Według niezależnych sondaży, opozycyjna partia TISZA Petera Magyara wyprzedza Fidesz premiera Orbana - w lutowym badaniu firmy Median TISZA uzyskała 20-punktową przewagę wśród zdecydowanych wyborców. To pierwsza od 2010 roku realna szansa na zmianę władzy na Węgrzech.