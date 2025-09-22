Władze Iranu poinformowały o przeprowadzeniu pierwszego udanego testu międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM). Ogłoszenie pojawiło się w momencie, gdy światowi przywódcy spotykają się na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, a Teheran odrzuca wszelkie ograniczenia dotyczące swojego programu rakietowego. Test wywołał niepokój na arenie międzynarodowej i ponownie podniósł temat irańskich ambicji nuklearnych.

20 września 2025 roku irański parlamentarzysta Mohsen Zanganeh ogłosił w państwowej telewizji, że Iran przeprowadził pierwszy udany test międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Zanganeh podkreślił, że testowany system jest jednym z najbardziej zaawansowanych w arsenale Iranu i nie był wcześniej publicznie prezentowany. Władze zapewniają, że kraj nie zrezygnuje z programu rakietowego ani wzbogacania uranu, mimo zachodniej presji i ataków USA na infrastrukturę nuklearną.

18 września 2025 roku mieszkańcy Teheranu, Gorganu, Sari, Semnanu i innych miast obserwowali na niebie jasne smugi i światła, które szybko powiązano z możliwym testem rakietowym. Nagrania z tego wydarzenia obiegły media społecznościowe, a lokalne władze potwierdziły później przeprowadzenie testów rakietowych w rejonie poligonu Semnan, ok. 220 km na wschód od Teheranu.

Chociaż irańskie władze nie ujawniły szczegółów dotyczących testowanego pocisku, eksperci spekulują, że mógł to być nowy wariant rakiety Khorramshahr lub system oparty na technologii Sejjil - dwustopniowym pocisku na paliwo stałe. Pojawiły się także doniesienia o możliwym teście rakiety Khorramshahr-5, której zasięg miałby sięgać nawet 12 000 km, co spełniałoby kryteria ICBM. Brakuje jednak oficjalnych danych technicznych potwierdzających te parametry.

Napięcie rośnie

Test rakietowy zbiegł się w czasie z wyjazdem irańskiego ministra spraw zagranicznych na Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym Jorku. Władze Iranu podkreślają, że program rakietowy ma charakter defensywny i odstraszający, a wszelkie próby ograniczenia jego rozwoju są odrzucane jako politycznie motywowane. Zachód, w tym USA i Izrael, wyrażają zaniepokojenie, wskazując na zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i Bliskiego Wschodu.

W odpowiedzi na test, 70 irańskich parlamentarzystów podpisało 22 września list do Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wzywając do przeglądu polityki nuklearnej kraju - podaje serwis Army Recognition. Wśród propozycji pojawiły się sugestie o wycofaniu się z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) oraz rozważeniu testu broni atomowej jako środka odstraszania.

Oceny amerykańskie i izraelskie opisują Iran jako posiadający największą i najbardziej zróżnicowaną armię rakietową w regionie, jednocześnie ostrzegając, że jego twierdzenia o wysokiej celności i przytłaczających efektach są często przesadzone.