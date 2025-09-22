Władze Iranu poinformowały o przeprowadzeniu pierwszego udanego testu międzykontynentalnego pocisku balistycznego (ICBM). Ogłoszenie pojawiło się w momencie, gdy światowi przywódcy spotykają się na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, a Teheran odrzuca wszelkie ograniczenia dotyczące swojego programu rakietowego. Test wywołał niepokój na arenie międzynarodowej i ponownie podniósł temat irańskich ambicji nuklearnych.
20 września 2025 roku irański parlamentarzysta Mohsen Zanganeh ogłosił w państwowej telewizji, że Iran przeprowadził pierwszy udany test międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Zanganeh podkreślił, że testowany system jest jednym z najbardziej zaawansowanych w arsenale Iranu i nie był wcześniej publicznie prezentowany. Władze zapewniają, że kraj nie zrezygnuje z programu rakietowego ani wzbogacania uranu, mimo zachodniej presji i ataków USA na infrastrukturę nuklearną.
18 września 2025 roku mieszkańcy Teheranu, Gorganu, Sari, Semnanu i innych miast obserwowali na niebie jasne smugi i światła, które szybko powiązano z możliwym testem rakietowym. Nagrania z tego wydarzenia obiegły media społecznościowe, a lokalne władze potwierdziły później przeprowadzenie testów rakietowych w rejonie poligonu Semnan, ok. 220 km na wschód od Teheranu.