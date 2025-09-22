Chociaż irańskie władze nie ujawniły szczegółów dotyczących testowanego pocisku, eksperci spekulują, że mógł to być nowy wariant rakiety Khorramshahr lub system oparty na technologii Sejjil - dwustopniowym pocisku na paliwo stałe. Pojawiły się także doniesienia o możliwym teście rakiety Khorramshahr-5, której zasięg miałby sięgać nawet 12 000 km, co spełniałoby kryteria ICBM. Brakuje jednak oficjalnych danych technicznych potwierdzających te parametry.

Napięcie rośnie

Test rakietowy zbiegł się w czasie z wyjazdem irańskiego ministra spraw zagranicznych na Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym Jorku. Władze Iranu podkreślają, że program rakietowy ma charakter defensywny i odstraszający, a wszelkie próby ograniczenia jego rozwoju są odrzucane jako politycznie motywowane. Zachód, w tym USA i Izrael, wyrażają zaniepokojenie, wskazując na zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy i Bliskiego Wschodu.

W odpowiedzi na test, 70 irańskich parlamentarzystów podpisało 22 września list do Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wzywając do przeglądu polityki nuklearnej kraju - podaje serwis Army Recognition. Wśród propozycji pojawiły się sugestie o wycofaniu się z Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT) oraz rozważeniu testu broni atomowej jako środka odstraszania.

Oceny amerykańskie i izraelskie opisują Iran jako posiadający największą i najbardziej zróżnicowaną armię rakietową w regionie, jednocześnie ostrzegając, że jego twierdzenia o wysokiej celności i przytłaczających efektach są często przesadzone.







