W Sztokholmie w luksusowym Grand Hotelu rozpoczęły się przygotowania do tajnego spotkania liderów światowego biznesu i polityki, organizowanego przez Grupę Bilderberg. Teren wokół hotelu został obstawiony przez policję. Lista gości jest ściśle tajna.

Luksusowy Grand Hotel w stolicy Szwecji Sztokholmie

W Sztokholmie ma odbyć się tajne spotkanie elity biznesu i polityki w Grand Hotelu.

Lista uczestników jest ściśle tajna, szacuje się około 150 osób, w tym 15-25 pod ścisłą ochroną.

Grupa Bilderberg, organizator tych corocznych spotkań, to tajne stowarzyszenie wpływowych polityków i biznesmenów.

Chcesz poznać więcej szczegółów o tym, kto dokładnie bierze udział i jakie są kulisy tego tajemniczego wydarzenia? Przeczytaj cały artykuł!

Grand Hotel w Sztokholmie należący do słynnej szwedzkiej rodziny Wallenbergów nie przyjmował rezerwacji na dni od 10 do 14 czerwca. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w 2013 r. przed wizytą w Szwecji ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamy.

Tajna lista gości, owiana mitami grupa światowej elity

Nie wiadomo, kto już przyjechał lub przyjedzie do Sztokholmu na mające potrwać do soboty spotkanie, aby "debatować na tematy dotyczące przyszłości świata". Lista gości jest utrzymywana w ścisłej tajemnicy, a obrady są zamknięte dla mediów.

"Aftonbladet" spekuluje o 150 uczestnikach, wśród których jest od 15 do 25 osób, podlegających ścisłej ochronie. Policja tych doniesień nie komentuje, przyznaje jednocześnie, że w nadchodzących dniach w Sztokholmie należy spodziewać się przejazdu kolumn samochodów pod eskortą.

Goście nie zamkną się tylko w ekskluzywnym hotelu. Źródła gazety donoszą o przygotowaniach do obiadu, który ma zostać wydany w sobotę w luksusowej willi na wyspie Djurgården, która również należy do rodziny Wallenbergów.

Rozmowy według nieoficjalnych doniesień szwedzkiej prasy mają dotyczyć Donalda Trumpa, Ukrainy, handlu światowego i kwestii związanych z IT.

Grupa Bilderberg - międzynarodowe tajne stowarzyszenie

Policja nie komentuje doniesień prasy o tajnym spotkaniu elit w Sztokholmie (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Grupa Bilderberg to międzynarodowe, tajne stowarzyszenie osób ze świata polityki i gospodarki organizujące coroczne spotkania, w których bierze udział od 120 do 150 zaproszonych osób, wywodzących się z najwyższych rangą polityków, członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami, omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki.

Grupa została zawiązana po II wojnie światowej, by nawiązać dialog między Europą a Ameryką Północną. Nazwa grupy pochodzi od hotelu Bilderberg w Holandii, gdzie miało miejsce jej pierwsze spotkanie w maju 1954 roku.

Jak podał brytyjski "Guardian", w spotkaniu Grupy Bilderberg w 2024 r. w Madrycie uczestniczyli m.in. Jens Stoltenberg, Mark Rutte oraz Kaja Kallas.

We wtorek teren wokół Grand Hotelu został zabezpieczony betonowymi przeszkodami. Ma to związek z zapowiedzianymi manifestacjami przeciwko spotkaniu. Działalność grupy ma charakter tajny, co wywołuje teorie spiskowe.