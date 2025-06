Pierwsze spotkanie Trumpa z Nawrockim. "You will win"

To nie pierwsza interakcja między Karolem Nawrockim a Donaldem Trumpem. Ich spotkanie miało miejsce 2 maja 2025 roku w Waszyngtonie, podczas wizyty Nawrockiego w USA. Biały Dom opublikował wówczas zdjęcia z rozmów w Gabinecie Owalnym.

Spotkanie to nie było w oficjalnej agendzie Białego Domu, co podkreślał sam Nawrocki, tłumacząc to bardzo pracowitym dniem prezydenta Trumpa. Rozmowa z prezydentem USA odbyła się pod koniec wizyty w Białym Domu, gdzie wcześniej Nawrocki spotkał się m.in. z kongresmenami oraz sekretarzem stanu Marco Rubio.

Jak relacjonował Karol Nawrocki na antenie TV Republika, podczas tamtej rozmowy pojawił się wątek wyborów prezydenckich w Polsce. Trump miał wówczas powiedzieć mu: "you will win". Wpis na platformie X, opublikowany przez Biały Dom, mówił o tym, że "Prezydent Donald J. Trump wita polskiego kandydata w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego w Gabinecie Owalnym".