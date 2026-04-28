Prokuratura bada medialne informacje dotyczące firmy ZEN.COM. Chodzi o sprawdzenie, czy zasadne jest wszczęcie śledztwa ws. działań tego podmiotu, w którego radzie nadzorczej zasiada były prezydent Andrzej Duda.

"Litewska firma ZEN, w której radzie nadzorczej zasiada Andrzej Duda, umożliwia płacenie za nielegalny w Polsce hazard internetowy. Działa jako bramka płatnicza dla zakazanych u nas serwisów" - informował kilka dni temu portal TVN24.pl. Jak podkreślono, większość kierownictwa firmy stanowią Polacy, ale jest ona zarejestrowana na Litwie i na podstawie tamtejszej licencji może działać w całej Unii Europejskiej.

ZEN.COM odpowiada na zarzuty

Spółka odniosła się już do materiału TVN24.pl. "Nieprawdziwa jest teza, jakoby ZEN.COM umożliwiał polskim użytkownikom dokonywanie płatności na rzecz zakazanych serwisów" - czytamy w komunikacie.

"Dziennikarz zmienił swoją lokalizację z Polski na inną (przy użyciu VPN), wszedł na serwis, który w tej lokalizacji nie jest traktowany jako hazardowy, a następnie na tej podstawie postawił tezę, że ZEN.COM umożliwia płatności do nielegalnych kasyn w Polsce" - podkreślono. Zdaniem spółki konieczność użycia VPN-u potwierdza prawidłowość procedur stosowanych przez ZEN.COM.

Krótki komunikat ws. sprawdzania doniesień dotyczących ZEN.COM wydała Prokuratura Regionalna w Warszawie. "Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi czynności sprawdzające zmierzające do zweryfikowania informacji medialnych dot. firmy ZEN. COM, mające na celu ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, mogące stanowić podstawę do wszczęcia postępowania przygotowawczego" - wyjaśniono.

Andrzej Duda w radzie nadzorczej ZEN.COM