Sześć osób zginęło, a pięć zostało rannych w wyniku pożaru, który wybuchł w fabryce perfum w tureckim mieście Dilovası. Wszczęto śledztwo mające wyjaśnić przyczyny tragedii. Władze zapowiadają szczegółowe kontrole i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych zaniedbań.

W pożarze fabryki perfum w tureckiej prowincji Kocaeli zginęło sześć osób, a pięć zostało rannych.

Prokuratura wszczęła śledztwo, a w związku z tragedią zatrzymano trzy osoby .

Władze zapowiadają szczegółowe kontrole i wyjaśnienie przyczyn tragedii.

Do pożaru doszło w sobotę rano w Dilovası, miejscowości znajdującej się w prowincji w Kocaeli na zachodzie Turcji. Z relacji dziennika Hürriyet wynika, że ogień bardzo szybko objął cały budynek fabryki, w której produkowano perfumy.

Na miejsce natychmiast skierowano liczne jednostki straży pożarnej, jednak mimo szybkiej interwencji, sześciu osób nie udało się uratować. Jedna z ofiar została wyniesiona z płonącego budynku przez świadków zdarzenia.

Wiadomo, że ofiarami są głównie kobiety. Pięć osób zostało rannych, z czego jedna jest w stanie ciężkim, a cztery - "w stosunkowo stabilnym". Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali.