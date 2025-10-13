Nowość w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Od sezonu 2027/2028 pojawi się mecz otwarcia z udziałem obrońcy trofeum. Wskazują na to kontrakty komercyjne zawarte przez Europejską Unię Piłkarską (UEFA). Będą one obowiązywać do końca rozgrywek 2032/33.

Piłkarze PSG - triumfatorzy Ligi Mistrzów w sezonie 2024/2025 / MARCO BERTORELLO/AFP / East News

Od sezonu 2027/2028 rozgrywki w Lidze Mistrzów otworzy mecz z udziałem obrońcy trofeum.

Tego dnia nie zostaną rozegrane żadne inne spotkania.

Agencja współpracująca z UEFA chce sprzedać pakiet praw do pokazywania meczów LM jednej z dużych platform streamingowych.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Podobnie jak w bieżącym i poprzednim sezonie, faza ligowa rozpocznie się we wtorkowy wieczór, ale według nowych ustaleń tego dnia odbędzie się tylko jedno spotkanie. Jego gospodarzem będzie drużyna broniąca trofeum, która jako triumfator ma zagwarantowane prawo startu niezależnie od wyników w rodzimej lidze.

Umowa podpisana przez UEFA, zrzeszenie europejskich klubów EFC oraz agencję Relevent - wszystkie te strony tworzą grupę UC3 - przewiduje wpływy na poziomie pięciu miliardów euro na sezon. Na ten wynik miałyby się składać przychody z transmisji, sponsoringu i licencji.

Relevent stara się także o sprzedaż pakietu praw do pokazywania meczów jednej z platform streamingowych - Netflixowi, Apple TV+ lub Amazon Prime. Zwycięzca tego przetargu, w którym oferty można składać do 18 listopada, będzie miał wyłączne prawa do 17 meczów w ciągu sezonu, wliczając finał. UC3 tłumaczy to rozwiązanie chęcią pozyskania nowych widzów i zwiększenia zasięgu rozgrywek.

Relevent obiecuje również rozwinięcie strategii, które pozwolą pozyskać nowych sponsorów i partnerów.

Ostatnio agencja zasłynęła jako promotor kontrowersyjnego meczu pomiędzy Villarrealem a Barceloną w Miami. Pierwsze w historii spotkanie najwyższej klasy rozgrywkowej za granicą planowane jest na 20 grudnia.