Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w najbliższy piątek odwiedzi Waszyngton, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem – poinformował dziennik "Financial Times" oraz źródła zbliżone do ukraińskich władz. Wizyta odbędzie się po serii rozmów telefonicznych liderów dotyczących m.in. sprzedaży Ukrainie amerykańskich pocisków manewrujących Tomahawk.

Zełenski w piątek spotka się z Trumpem w Białym Domu / Rex Features/via ZUMA Press Wire/Shutterstock / East News

Jak donoszą media, w najbliższy piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotka się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

W ostatnim czasie obaj przywódcy rozmawiali o przekazaniu Ukrainie amerykańskich pocisków dalekiego zasięgu Tomahawk.

Byłaby to już trzecia wizyta Zełenskiego w Białym Domu w czasie obecnej prezydentury Trumpa.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Informację o planowanym spotkaniu przekazał na platformie X kijowski korespondent "Financial Times" Christopher Miller, powołując się na trzy niezależne źródła. Doniesienia te potwierdziła również Polska Agencja Prasowa, powołując się na osoby z otoczenia ukraińskich władz. Już w poniedziałek do Waszyngtonu udała się delegacja ukraińska z premierką Juliją Swyrydenko i szefem administracji prezydenta Andrijem Jermakiem na czele.

Będzie to trzecia wizyta Zełenskiego w Białym Domu podczas prezydentury Donalda Trumpa. Do spotkania dochodzi po dwóch weekendowych rozmowach telefonicznych przywódców, podczas których omawiano m.in. możliwość przekazania Ukrainie systemów Patriot oraz pocisków Tomahawk.

Rozmawialiśmy o broni, której potrzebują, (...) bardzo potrzebują Patriotów, bardzo chcieliby mieć Tomahawki. (...) Rozmawialiśmy o tym i tak dalej, zobaczymy - mówił Trump dziennikarzom w niedzielę, w trakcie podróży do Izraela.

Rosyjskie cele wojskowe w zasięgu Tomahawków / Michał Czernek / PAP

Trump podkreślił, że przekazanie Tomahawków byłoby "nowym etapem agresji" i najpierw zamierza rozmawiać z Putinem, by ostrzec go słowami: "jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki". Zapowiedział także, że po zakończeniu konfliktu w Strefie Gazy skupi się na działaniach na rzecz pokoju w Ukrainie, powierzając tę misję swojemu wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi.

W wywiadzie dla Fox News Zełenski zapewnił, że ewentualnie przekazane rakiety będą wykorzystywane wyłącznie do atakowania celów wojskowych w Rosji. To jest różnica między nami a Rosją - podkreślił prezydent Ukrainy.

Rosja zapowiedziała ostrą odpowiedź w przypadku przekazania Ukrainie amerykańskich rakiet manewrujących.