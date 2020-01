Władze chińskiego Wuhan, gdzie rozprzestrzenia się koronawirus, proszą mieszkańców o nieopuszczanie miasta. Jak podaje chińska telewizja państwowa, wstrzymana zostanie komunikacja w tamtym rejonie.

Pasażerowie metra w Tajpej na Tajwanie / DAVID CHANG / PAP/EPA

Miejscowe władze wstrzymują też odloty na miejscowym lotnisku i odjazdy pociągów a także autobusów dalekobieżnych. Od rana ma przestać kursować metro, autobusy miejskie i promy.

Pierwsze przypadki zarażenia nieznanym koronawirusem stwierdzono pod koniec zeszłego roku.

Jeden z większych ośrodków przemysłowych w Chinach

Wuhan jest głównym ośrodkiem przemysłowym i handlowym w środkowych Chinach oraz węzłem transportowym, w którym znajduje się największy w kraju port śródlądowy.

W środę chińska telewizja publiczna podała, że liczba ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa wzrosła do 17, a potwierdzonych przypadków zarażenia jest 444. Z kolei dziennik "China Daily" poinformował, że zarażone są już 544 osoby.

Poza Chinami nowy koronawirus został już wykryty w Tajlandii, Japonii, Korei Południowej i USA, a podejrzenie zarażenia pojawiło się w Meksyku. Nadzwyczajne środki ostrożności powzięto na lotniskach w Singapurze, Serbii i Wielkiej Brytanii. Natomiast Komisja Europejska zdecydowała o zwołaniu Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia, złożonego z przedstawicieli państw członkowskich.

Kolejne kraje wprowadzają środki ostrożności

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa władze Singapuru powzięły nadzwyczajne środki ostrożności. Rozpoczęto kontrolę wszystkich pasażerów przybywających samolotami z Chin i odradza się podróżowanie do tego kraju. Mimo że w Singapurze nie wykryto jeszcze żadnego przypadku zarażenia, minister zdrowia tego kraju Gan Kim Yong powiedział, że najprawdopodobniej jest to tylko kwestia czasu.



Także władze Serbii wprowadziły wzmożone kontrole. Minister zdrowia tego kraju Zlatibor Lonczar powiedział, że służby na lotnisku Nikoli Tesli w Belgradzie są przygotowane na poddanie kwarantannie każdego podejrzanego o zarażenie nowym koronawirusem.



Osoby z podwyższoną temperaturą ciała zostaną poddane kwarantannie i przekazane do kliniki chorób zakaźnych w celu monitorowania - powiedziałLonczar. Dodał, że w Serbii pracują tysiące Chińczyków, a ponad 100 000 chińskich turystów odwiedziło Serbię w 2019 r.



Agencja RIA podała, że Rosjanie pracują nad szczepionką przeciwko nowej chorobie. Działająca w strukturach rosyjskiego ministerstwa zdrowia Rospotriebnadzor, federalna służba odpowiedzialna za nadzór nad ochroną praw konsumentów, podała, że wzmocniono także kontrolę sanitarną we wszystkich punktach wjazdu do kraju.



Trwają prace nad szczepionką. Za każdym razem, gdy mamy do czynienia z mutacją (wirusa), natychmiast zaczynamy opracowywać szczepionkę. To długi i skomplikowany proces. Decyzja jest podejmowana na podstawie ryzyka i poziomu potrzeb podyktowanych obecną sytuacją - potwierdziła Anna Popowa, szefowa Rospotriebnadzoru.

Polskie MSZ ostrzega przed wyjazdem do Chin

Dodatkowo polski MSZ ostrzega przed wirusem i apeluje o śledzenie bieżących doniesień przed podjęciem decyzji o wyjeździe do Azji. "Najbardziej aktualne i wiarygodne komunikaty można znaleźć na stronach Światowej Organizacji Zdrowia. Rekomendujemy także obserwowanie komunikatów międzynarodowych portów oraz linii lotniczych, które podejmują własne działania prewencyjne" - czytamy na stronie ministerstwa.