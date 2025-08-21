Jezioro Bled w Słowenii zostało uznane przez magazyn "Time Out" za najpiękniejsze miejsce w Europie. To polodowcowe jezioro zachwyca nie tylko krystalicznie czystą wodą i malowniczą wyspą z kościołem, ale także majestatycznym zamkiem górującym nad taflą wody.

Jezioro Bled w Słowenii / Shutterstock

Klejnot Alp Julijskich

Jezioro Bled położone jest w północno-zachodniej Słowenii, w sercu Alp Julijskich. To jedno z najcieplejszych jezior alpejskich - dzięki aktywnym źródłom termalnym temperatura wody sięga tu nawet 26 stopni Celsjusza.

Kąpiel w jeziorze to czysta przyjemność.

Wyspa z dzwonem życzeń

Na środku jeziora znajduje się niewielka wyspa - Blejski Otok. To właśnie tutaj wznosi się malowniczy kościół Wniebowzięcia Marii Panny. W pogodny dzień tafla jeziora lśni, odbijając otaczające drzewa i zielone szczyty.

"Wzrok natychmiast przyciąga mała wyspa na środku. A ten delikatny dźwięk? To dzwon życzeń w 52-metrowej dzwonnicy, w który dzwonią turyści w nagrodę za pokonanie 99 schodów na szczyt" - opisuje Rose Johnstone z magazynu "Time Out".

Zamek z widokiem na cuda natury

130 metrów nad jeziorem, na skalnym klifie, wznosi się Zamek Bled (Blejski Grad) - jeden z najstarszych zamków w Słowenii. Oprócz bogatej historii i muzeum, obiekt oferuje zapierające dech w piersiach widoki na jezioro, wyspę i otaczające Alpy Julijskie.

To obowiązkowy punkt na mapie każdego turysty odwiedzającego ten region.

Aktywny wypoczynek i niezwykłe krajobrazy

Bled to nie tylko relaks nad wodą. Okolica oferuje liczne szlaki piesze i rowerowe, a także możliwość uprawiania sportów wodnych.

Szczególną atrakcją jest Wąwóz Vintgar - kanion o długości 1,6 km, którego ściany wznoszą się na wysokość nawet 100 metrów. Spacer po drewnianych kładkach kończy się przy 13-metrowym wodospadzie Šum, największym wodospadzie rzecznym w Słowenii.