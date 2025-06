Ślub miliardera Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, który ma odbyć się niedługo we włoskiej Wenecji, wzbudza gorące protesty. W poniedziałek na placu Świętego Marka pojawił się wielki transparent z napisem "Jeśli możesz wynająć Wenecję na ślub, możesz płacić więcej podatków". "Podnoszony jest tradycyjny sztandar ideologii" – powiedział polityk Lino Ricchiuti, który nie zgadza się z protestującymi.

Transparent wyłożony przez przeciwników ślubu Jeffa Bezosa w Wenecji / Stefano RELLANDINI / AFP / East News

W Wenecji trwają protesty przeciwko ślubowi założyciela Amazona, amerykańskiego multimiliardera Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, który ma się odbyć w mieście na lagunie.

Przeciwnicy mówią o "przekształcaniu Weneji w park zabaw dla bogaczy".

Zwolennicy widzą w tym m.in. realne wpływy ekonomiczne.

Na ślubie mają pojawić się m.in. Ivanka Trump czy Leonardo DiCaprio.

Za rozłożeniem transparentu o powierzchni 400 m2 stoją działacze włoskiego oddziału organizacji Greenpeace i brytyjscy aktywiści.

/ EPA/GREENPEACE PRESS OFFICE HANDOUT / PAP

W Wenecji trwa kolejny dzień protestów przeciwko ślubowi Bezosa. Przeciwnicy wydarzenia uważają je za niedopuszczalne wykorzystanie Wenecji dla prywatnych celów kosztem jej mieszkańców i normalnego funkcjonowania miasta.

W poniedziałkowej akcji uczestniczyło kilkudziesięciu działaczy, którzy w jej trakcie mówili, że takie wielkie wydarzenia są wyrazem "niesprawiedliwości społecznej i klimatycznej".

Do przeciwników ślubu, którego data nie została ogłoszona ze względów bezpieczeństwa, dołączył deputowany lewicy z Neapolu Angelo Bonelli.

"To niedopuszczalne, że miasto tak kruche i wyjątkowe, jak Wenecja jest przekształcane w park zabaw dla bogaczy, wynajęty na wystawne świętowanie" - podkreślił w wydanym oświadczeniu.

"To obraza dla godności osób, dla środowiska naturalnego i naszej kultury" - ocenił.

Z kolei polityk koalicji rządowej Lino Ricchiuti uznał, że protesty Greenpeace i innych stowarzyszeń przeciwko Bezosowi są "bezsensowne". Czy są to protesty przeciwko temu, kto przynosi bogactwo temu terytorium? Co by woleli? Puste place i zamknięte sklepy? - zapytał.

Takie wydarzenie oznacza zatrudnienie, rozgłos na świecie, realne wpływy ekonomiczne. Tymczasem podnoszony jest tradycyjny sztandar ideologii - dodał polityk.

Miliarder żeni się w Wenecji. Zaproszono wiele gwiazd

Nieoficjalnie wiadomo, że ślub Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez odbędzie się w najbliższych dniach na weneckiej wyspie San Giorgio.

Wyspa San Giorgio Maggiore / Stefano RELLANDINI/AFP / East News

Po kilku dniach protestów w Wenecji poinformowano, że narzeczeni wyasygnowali pierwszy czek dla miasta: milion euro na rzecz konsorcjum, które prowadzi badania naukowe tamtejszej laguny.

Media podają, że na ślubie oczekiwani są między innymi córka prezydenta USA Donalda Trumpa - Ivanka z mężem Jaredem Kushnerem, gwiazdy Hollywood: Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Orlando Bloom, Eva Longoria, a także Barbra Streisand.