Władze Wenecji potwierdziły w sobotę, że w mieście na lagunie odbędzie się ślub amerykańskiego multimiliardera Jeffa Bezosa z jego narzeczoną Lauren Sanchez. Zapewniono, że ceremonia i związane z nią świętowanie nie zakłócą funkcjonowania Wenecji.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez / Doug Peters / PAP/PA

O oświadczeniu Wenecji pisze m.in. agencja AP.

Miasto zaprzeczyło doniesieniom o planowanej inwazji setek weselników (m.in. celebrytów), którzy mieliby zakłócić normalne funkcjonowanie mieszkańcom i turystom.

Daty ślubu nie podano, ale włoskie media informują, że miałoby do niego dojść pomiędzy 24 a 26 czerwca, a celebracja potrwa kilka dni.

Kim jest Jeff Bezos?

Jeff Bezos jest właścicielem "The Washington Post" oraz założycielem i głównym indywidualnym udziałowcem serwisu handlowego Amazon. Amerykanin jest również w czołówce najbogatszych ludzi świata.

AP przypomina, że w Wenecji sakramentalne "tak" powiedzieli sobie m.in. George i Amal Clooney.

Według oświadczenia władz miasta, na ślub Bezosa ma przybyć jedynie 200 gości, co jak zapewniono, jest liczbą, która nie stanowi żadnego problemu.

Włoska perełka chwali się doświadczeniem w organizacji wielkich imprez, takich jak szczyty państw G20, G7, festiwale Biennale czy śluby vip-ów.

Zarówno we włoskich, jak i zagranicznych mediach, pojawiały się informacje sugerujące, że organizatorzy ślubu i wesela założyciela Amazona zdążyli już zarezerwować pokoje w topowych weneckich hotelach oraz dużą ilość gondol i wodnych taksówek. Są one zazwyczaj używane przez mieszkańców i turystów do transportu.

Wenecja zaprzeczyła owym informacjom, zapewniając, że priorytetem władz jest zagwarantowanie normalnego funkcjonowania Serenissimy.