Zmiany w konstytucji Słowacji. Posłowie zdecydowali o wprowadzeniu do ustawy zasadniczej regulacji o nadrzędności prawa krajowego w kwestiach „tożsamości narodowej”. Dotyczy to m.in. uznania wyłącznie dwóch płci.

Siedziba parlamentu Słowacji / Shutterstock

Za przyjęciem zmian opowiedziała się minimalna wymagana liczba posłów, także z szeregów opozycji. Projekt tych zmian krytykowała m.in. Komisja Wenecka Rady Europy.

Według ekspertów zmiany mogą doprowadzić do sporów z Brukselą. Gwarantują nadrzędność suwerenności państwa w kwestiach światopoglądowych i zapewniają nadrzędność prawa krajowego nad unijnym.

Komisja Wenecka zarzuciła projektowi możliwą dyskryminację ze względu na orientację seksualną.



Konstytucja Słowacji uznaje wyłącznie biologiczną płeć mężczyzny i kobiety. Jedną z poprawek wprowadzonych w trakcie debaty parlamentarnej jest artykuł, zgodnie z którym kraj gwarantuje równość między mężczyznami i kobietami w zakresie wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Wprowadzono zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Uznano też, że edukacja dzieci w kwestiach seksualnych będzie podlegać nadzorowi rodziców.



Zatwierdzona w piątek nowelizacja ustawy zasadniczej wejdzie w życie na początku listopada. Prezydent Słowacji nie ma prawa wetować ustaw konstytucyjnych. Obecnie głową państwa słowackiego jest Peter Pellegrini.



