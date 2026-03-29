Cztery osoby, w tym trójka dzieci w wieku 13, 12 i 10 lat, zostały ranne w wypadku, do którego doszło dzisiaj po południu na drodze wojewódzkiej nr 958 w Czarnym Dunajcu w Małopolsce. Kierowca Renault stracił panowanie nad samochodem, który uderzył w betonowy przepust.

Czarny Dunajec: Poważny wypadek na DW 958, cztery osoby ranne; 29.03.2026

Poważny wypadek w Małopolsce

Do poważnego wypadku Renault, które prowadził 43-latek z powiatu tatrzańskiego, doszło w niedzielę ok. godz. 16:30 na DW 958 w miejscowości Czarny Dunajec w województwie małopolskim.

Kierowca z nieustalonych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas i wjechał do rowu, uderzając w betonowy przepust - poinformował RMF FM podkom. Jarosław Stelmach z nowotarskiej policji.

Ranne zostały cztery osoby, w tym trójka dzieci w wieku 13, 12 i 10 lat. Wszystkie osoby zostały zabrane do szpitala. W najgorszym stanie jest 12-letnia pasażerka - dodał podkom. Stelmach w rozmowie z RMF FM.

Powrót zimy, na drogach trudne warunki

Na drogach na południu kraju panują bardzo trudne warunki. Zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, a na trasach - szczególnie w rejonach podgórskich - zalega mieszanka śniegu i deszczu, występuje gołoledź.