Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 nawiedziło Daleki Wschód Rosji w rejonie miasta Pietropawłowsk Kamczacki - poinformowała Amerykańska Służba Geologiczna (USGS). Wydano ostrzeżenie o tsunami. Gubernator Władimir Sołodow poinformował, że wszystkie służby ratunkowe zostały postawione w stan wysokiej gotowości, ale nie zgłoszono żadnych szkód.

Półwysep Kamczacki leży na Pacyficznym Pierścieniu Ognia. Kilka tygodnie temu doszło w tym rejonie do trzęsienia ziemi o magnitudzie 8,8. / Shutterstock

Amerykańska Służba Geologiczna (USGS) poinformowała w czwartek, że hipocentrum (ognisko trzęsienia pod powierzchnią ziemi) znajdowało się na głębokości 10 km. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

Według władz regionu, magnituda wstrząsu wyniosła 7,2. Nastąpiła również seria wstrząsów wtórnych o magnitudzie do 5,8. Gubernator regionu Władimir Sołodow poinformował, że wszystkie służby ratunkowe zostały postawione w stan wysokiej gotowości, ale nie zgłoszono żadnych szkód.

"Dzisiejszy poranek po raz kolejny wystawia na próbę odporność mieszkańców Kamczatki" - napisał Sołodow w Telegramie.

Ostrzeżenie przed tsunami wydano dla wschodniego wybrzeża półwyspu. Jak pisze Reuters, Sołodow powiedział, że w różnych punktach wzdłuż wybrzeża spodziewane są fale tsunami o wysokości od 0,5 do 1,5 metra.

Ostrzeżenie przed tsunami wydano również dla części archipelagu Kurylów, na północ od Japonii - poinformowało rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Narodowa Służba Meteorologiczna USA i Centrum Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku wydały alert przed tsunami dla części Alaski, ostrzegając przed silnymi prądami i prognozując fale do 3 metrów dla części wybrzeża Kamczatki.

Pacyficzny Pierścień Ognia

To kolejne trzęsienie ziemi w tym rejonie w ostatnich tygodniach. W minioną sobotę, 13 września, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,4.

Pod koniec lipca miliony ludzi - od Japonii po Stany Zjednoczone, od Chile po Nową Zelandię - zostały postawione w stan najwyższej gotowości z powodu tsunami, które zostały wywołane przez potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8.

Półwysep ten leży w Pacyficznym Pierścieniu Ognia - jednej z najbardziej narażonych na wstrząsy tektoniczne części świata. To obszar otaczający Ocean Spokojny, na którym dochodzi często do licznych trzęsień ziemi i erupcji wulkanów. Pas leży na styku płyt tektonicznych i to właśnie na takich obszarach odnotowywane są zazwyczaj najsilniejsze trzęsienia ziemi.

Pacyficzny Pierścień Ognia / Maciej Zieliński, Adam Ziemienowicz / PAP

Tsunami powstaje w wyniku ruchu dna morskiego, czyli podniesienia ogromnych mas skalnych. Fala tsunami na otwartym oceanie jest niewielka - potrafi mieć amplitudę zaledwie kilkudziesięciu centymetrów, ale im bliżej jest brzegu, tym jej wysokość rośnie.

Fale tsunami na oceanie przemieszczają się bardzo szybko, bo z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę.