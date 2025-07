Tsunami pomknęło jednak po Oceanie Spokojnym, zagrażając milionom ludzi w wielu krajach położonych nad Pacyfikiem. Ostrzeżenia dla swoich obywateli wydało szereg państw, w tym Stany Zjednoczone, Japonia, Nowa Zelandia, Indonezja, Meksyk czy kraje Ameryki Południowej.

Tsunami pomknęło po Pacyfiku

Tsunami, które uderzyło w Rosję, było bez wątpienia najwyższe - gdzie indziej, np. na japońskiej wyspie Honsiu (w prefekturze Iwate), fala miała 1,3 m wysokości. To ciekawe, wszak na wyspie Hokkaido (w mieście Nemuro) zarejestrowano tsunami o wysokości zaledwie 34 cm. Ten sam kraj, a zupełnie różne wysokości tsunami.

Tsunami dotarło również do Stanów Zjednoczonych: na atolu Midway - należącym do Ameryki - zarejestrowano falę o wysokości 1 m, z kolei na Hawajach najwyższa fala tsunami miała 1,7 m. Gubernator Hawajów Josh Green, wzywając ludzi do ewakuacji z nadmorskich terenów, powiedział, że minie kilka godzin, zanim zagrożenie ustąpi. Zaapelował do mieszkańców o zachowanie ostrożności i uspokoił, że nie ma planów wprowadzenia ograniczeń w dostępie do prądu.

Ostrzeżenie przed tsunami w amerykańskiej telewizji / FRANCK ROBICHON / PAP/EPA

Służby na Hawajach zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Władze archipelagu zdecydowały o zamknięciu wszystkich cywilnych portów morskich. Na wyspie Maui, drugiej co do wielkości na archipelagu i zamieszkanej przez nieco ponad 150 tys. osób, odwołano wszystkie przyloty i odloty. Po godz. 10:00 czasu polskiego przekazano jednak, że ruch lotniczy stopniowo jest wznawiany. Tsunami dotarło też do Kalifornii.

Tsunami, choćby kilkudziesięciocentymetrowego, nie powinno się absolutnie bagatelizować. Może się zdarzyć tak, że niewielka fala zetnie człowieka z nóg, a ten uderzy głową w jakiś przedmiot i tragedia gotowa. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest ucieczka na wyżej położone tereny.

Cofająca się woda na Hawajach

W 2004 r., kiedy w kraje położone nad Oceanem Indyjskim uderzyło katastrofalne tsunami, wywołane potężnym trzęsieniem ziemi o magnitudzie 9,0 u wybrzeży Indonezji, początkowo mało kto zdawał sobie sprawę z zagrożenia, jakie niosą ze sobą wysokie na kilkadziesiąt metrów fale. Nie było wówczas systemów ostrzegania, a komunikacja między ośrodkami odpowiedzialnymi za wydawanie alertów a władzami azjatyckich państw w zasadzie nie istniała. W efekcie w kilkudziesięciu krajach zginęło ponad 220 tys. osób, przy czym najbardziej dotknięte kataklizmem zostały Indonezja, Tajlandia, Sri Lanka i Indie.

Teraz - wraz z rozwojem technologii - o zjawiskach geologicznych wiemy znacznie więcej. Umiemy szybko ocenić magnitudę trzęsienia ziemi, oszacować, czy powstanie tsunami, obliczyć czas, w jakim dotrze do poszczególnych krajów, a co za tym idzie - skutecznie ostrzec ludzi mieszkających na zagrożonych terenach.

W wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, możemy śledzić wydarzenia na żywo, a to za sprawą transmisji lokalnych czy ogólnokrajowych mediów, ale też zainstalowanych kamer przemysłowych. Jedną z oznak zbliżającego się tsunami jest cofająca się woda - to w zasadzie ostatni sygnał, by uciec na wyżej położone tereny. Takie zjawisko zostało zarejestrowano w Zatoce Hanalei, największej zatoce na północnym brzegu wyspy Kaua'i w archipelagu Hawajów. Z doniesień wynika, że woda cofnęła się ok. 30 metrów względem standardowej linii brzegowej.