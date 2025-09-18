Śledczy ustalili tożsamość osoby, której zwłoki odkryto w bagażniku tesli zarejestrowanej na znanego piosenkarza D4vd. To 15-letnia Celeste Rivas. Dziewczynka zaginęła półtora roku temu.

D4vd podczas festiwalu Coachella. / Daniel DeSlover/ZUMA Press Wire/ / East News

Makabrycznego odkrycia dokonano 8 września na policyjnym parkingu w Los Angeles. Przechodnie skarżyli się na wyjątkowo nieprzyjemny zapach wydobywający się z odholowanej kilka dni wcześniej tesli. Policjanci otworzyli samochód - w bagażniku znaleźli torbę, a w niej rozczłonkowane ludzkie ciało w stanie zaawansowanego rozkładu.

Jak się okazało, samochód należy do popularnego 20-letniego piosenkarza D4vd, czyli Davida Anthony'ego Burke’a. Tesla, która miała teksańskie tablice rejestracyjne, została odholowana z Hollywood Hills - kilka dni wcześniej ktoś ją tam porzucił.

Śledczym w końcu udało się ustalić tożsamość osoby, której zwłoki odkryto w bagażniku auta. To 15-letnia Celeste Rivas pochodząca z Lake Elsinore w Kalifornii. Dziewczynka zaginęła prawie półtora roku temu - ostatni raz widziano ją 5 kwietnia 2024 r.

Władze poinformowały, że przyczyna i godzina jej śmierci pozostają nieznane. Według źródeł w organach ścigania, na które powołuje się NBC News, wszystko wskazywało na to, że dziewczyna nie żyła od dłuższego czasu.

W zeszłym tygodniu lekarz sądowy hrabstwa Los Angeles poinformował, że osoba, której szczątki odkryto, miała 157 cm wzrostu, kręcone czarne włosy i była ubrana w top bez ramiączek oraz czarne legginsy. Na palcu wskazującym prawej dłoni miała tatuaż z napisem "Shhh..." (dźwięk uciszania - przyp. red.). Nie ujawniono, czy nastolatka miała wcześniej jakikolwiek kontakt z piosenkarzem.

Artysta, kiedy dokonano makabrycznego odkrycia w jego tesli, przebywał z dala od Kalifornii - koncertował akurat w Columbus w stanie Ohio. Jego przedstawiciele natychmiast wydali oświadczenie skierowane do mediów, w którym podkreślili, że piosenkarz nie zamierza uchylać się od współpracy z policją.

Policja potwierdziła, że D4vd współpracuje w śledztwie.

D4vd od kilku tygodni jest w trasie koncertowej promującej jego debiutancki album. Ostatni jego koncert w Seattle odwołano, a marki Crocs i Hollister wycofały się ze współpracy reklamowej.

Jesienią D4vd ma przylecieć na koncerty do Europy - na 4 listopada zaplanowany jest jego występ w Warszawie.

Piosenkarz najbardziej znany jest ze swoich przebojów "Here With me" i "Romantic Homicide".