Służby odkryły kolejne nielegalne składowiska groźnych odpadów w Polsce. Są zatrzymania, a jedna z osób - podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą - trafiła do aresztu.

Zatrzymania i areszt po ujawnieniu przez funkcjonariuszy CBŚP składowisk nielegalnych substancji w Polsce / Centralne Biuro Śledcze Policji / CBŚP

W ostatnim czasie przeprowadzono intensywne działania w województwie dolnośląskim - w powiatach lubińskim, legnickim i wrocławskim doszło do przeszukania nieruchomości.

Akcja CBŚP na Dolnym Śląsku

Służby przekazały szczegóły swoich działań.

"W powiecie lubińskim na terenach poeksploatacyjnych oraz rolnych ujawniono odpady komunalne, budowlane i niebezpieczne, które były zakopane pod grubą warstwą betonu. W ten sposób sprawcy próbowali uniemożliwić ich wykrycie i utrudnić wykorzystanie specjalistycznego sprzętu" - podkreśla CBŚP.

Z kolei w trakcie wykopów na terenie powiatu legnickiego ujawniono m.in. zmielone tworzywa sztuczne, szkło, metale nieżelazne oraz substancje niebezpieczne. Jak podkreślają służby, część odpadów posiadały oznaczenia innych krajów, co może wskazywać na ich pochodzenie spoza granic naszego kraju.

Sukcesem zakończyła się też akcja Centralnego Biura Śledczego Policji w powiecie wrocławskim.

Tam funkcjonariusze zabezpieczyli szereg pojemników typu mauzer z cieczami, szlamem i substancjami zestalonymi, a także inne odpady komunalne. "Znaleziono tam również zagraniczne etykiety, czasopisma i tablice rejestracyjne. W każdej z tych lokalizacji potwierdzono obecność substancji szczególnie niebezpiecznych, takich jak rozpuszczalniki organiczne, żywice i związki ropopochodne" - informuje CBŚP.

Centralne Biuro Śledcze Policji prowadzi obecnie działania wymierzone w przestępczość środowiskową. Efektem tego są ujawnione kolejne nielegalne składowiska odpadów. "Każdorazowo prowadzone są intensywne działania zmierzające do identyfikacji i zatrzymania osób odpowiedzialnych za ich utworzenie oraz eksploatację" - podkreślają służby.

Zatrzymania i areszt. Grupa działała od 5 lat

W ramach odrębnego postępowania, które nadzoruje Prokuratura Krajowa w Łodzi, CBŚP przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Urzędem Celno-Skarbowym w Olsztynie zatrzymało 9 osób, powiązanych z zorganizowaną grupą przestępczą.

Służby podkreślają, że grupa działająca od 2020 roku na terenie całego kraju, zajmowała się tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych, a także fałszowaniem dokumentacji związanej z ich utylizacją. "Wśród zatrzymanych znalazło się 8 kierowców ciężarówek, którzy - mając wiedzę o rodzaju przewożonego ładunku - transportowali odpady na nielegalne wysypiska" - przekazano.

Dziewiątej zaś osobie zatrzymanej w tej sprawie przedstawiono zarzuty kierowania grupą przestępczą, sprowadzenia zagrożenia dla zdrowia i życia wielu osób oraz fałszowania dokumentacji odpadowej.

Sąd zdecydował o umieszczeniu tej osoby w tymczasowym areszcie.

Centralne Biuro Śledcze Policji zapowiada kolejne działania wymierzone zarówno w organizatorów tego przestępczego procederu, jak i osoby uczestniczące w jego realizacji. "Skala i zasięg spraw wskazują na wysokie zorganizowanie i profesjonalizm sprawców, a uzyskiwane przez nich zyski były osiągane kosztem bezpieczeństwa środowiska i zdrowia publicznego" - podsumowano.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przy współpracy Krajowej Administracji Skarbowej - działając pod nadzorem Prokuratury Krajowej - kontynuują walkę z nielegalnym obrotem i składowaniem odpadów.

Przy wspomnianej akcji CBŚP współpracowała również z inspektorami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z Wrocławia, jak również biegłym sądowym z zakresu chemii i toksykologii.