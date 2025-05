Brytyjscy naukowcy ustalili, że rękopis Magna Carty, dotychczas uważany za nieoficjalną kopię, jest historyczną wersją słynnego dokumentu z 1215 roku. Ten bezcenny dokument znajduje się w zbiorach Uniwersytetu Harvarda. Został zakupiony w 1946 roku. Dziś jego wartość szacuje się na kilkanaście milionów dolarów.

Magna Charta Libertatum (lub Magna Carta), czyli Wielka Karta Swobód lub Wielka Karta Wolności (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Rękopis przechowywany na Uniwersytecie Harvarda został uznany za oryginalną wersję Magna Carty z 1300 roku.

Dokument wcześniej uznawany za kopię może być wart nawet kilkanaście milionów dolarów.

Jak brytyjscy naukowcy odkryli, że to bezcenny oryginał, i co zadecydowało o jego autentyczności?

Historyczny rękopis

Wielka Karta Swobód jest fundamentalnym dokumentem w historii Anglii i zachodniego świata. Pierwotnie została wydana w 1215 roku przez króla Jana bez Ziemi pod naciskiem zbuntowanych baronów. Później wydano 5 kolejnych egzemplarzy, aż do 1300 roku, gdy król Edward I, sporządził pełną wersję dokumentu, zatwierdzoną królewską pieczęcią. Egzemplarz przechowywany przez lata w bibliotece amerykańskiego uniwersytetu pozostawał w ukryciu, a jego prawdziwa tożsamość nie była znana.

Po przeprowadzeniu gruntownych badań dwóch brytyjskich profesorów specjalizujących się w historii średniowiecza odkryło, że jest to niezwykle rzadka, zaginiona wersja oryginalnej Magna Carta z 1300 roku, z czasów panowania króla Edwarda I, której wartość sięga milionów. Podczas badań wzięli pod uwagę chemiczny skład papieru, rodzaj kaligrafii i elementy językowe.

Radość z odkrycia

Profesor David Carpenter z King's College London jako pierwszy rozpoczął analizę po obejrzeniu zdjęć na stronie internetowej uczelni. To fantastyczne odkrycie. To nie jakaś zwykła, poplamiona i wyblakła kopia, lecz oryginał jednego z najważniejszych dokumentów w światowej historii konstytucjonalizmu - kamień węgielny wolności przeszłej, obecnej i tej, która jeszcze miała nadejść - powiedział po ogłoszeniu rezultatów analizy.

Mediewiści, prof. David Carpenter z King's College w Londynie oraz prof. Nicholas Vincent z Uniwersytetu East Anglia, przeprowadzili liczne testy w celu ustalenia autentyczności dokumentu, który był uznawany za kopię z 1327 r. o sygnaturze HLS MS 172. Analizie poddano rozmiar dokumentu oraz charakter pisma.

Według rejestru bibliotecznych nabytków, w 1946 r. egzemplarz kupiono od londyńskiej księgarni Sweet & Maxwell za kwotę 27,50 dolara, zaś księgarni sprzedał go za 42 funty weteran brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych. Łatwo zrozumieć, dlaczego został źle skatalogowany, gdy został sprzedany. To było dawno temu. Wszyscy po 1945 r. byli trochę zmęczeni. Dziś wiemy, że jest on wart o wiele, wiele więcej - oznajmił prof. Vincent.

Znaczenie historyczne

Magna Carta gwarantowała prawa i wolności poddanych, poddając jednocześnie koronę władzy prawa. Uważana jest za kluczowy krok w ewolucji praw człowieka przeciwko opresyjnym władcom. Wywarła wpływ na kształtowanie konstytucji na całym świecie.

Do dziś zachowało się 25 oryginalnych egzemplarzy z różnych edycji między 1215 a 1300 rokiem, z których większość znajduje się w Wielkiej Brytanii. Dwa z nich przechowywane są w Archiwach Narodowych w Waszyngtonie, a jeden w Parlamencie Australii w Canberze.

Dla porównania, Magna Carta z 1297 roku została sprzedana na aukcji w Nowym Jorku w 2007 roku za 21 milionów dolarów.